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​Росіяни вбили трьох цивільних на Херсонщині, ще 10 – поранили

Також окупанти понівечили будинки, газопровід, гаражі та приватний автомобіль.

​Росіяни вбили трьох цивільних на Херсонщині, ще 10 – поранили

Сорок населених пунктів Херсонщини постраждали унаслідок російських атак за добу. Троє людей загинули, ще 10 – отримали травми.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Зеленівка, Берислав, Микільське, Дудчани, Білозерка, Приозерне, Золота Балка, Придніпровське, Станіслав, Садове, Зміївка, Милове, Новорайськ, Архангельське, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Львове, Молодіжне, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Новокаїри, Новоолександрівка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка, Саблуківка, Софіївка, Токарівка, Томарине, Тягинка, Червоний Маяк, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3  багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід, гаражі та приватний автомобіль.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 1 Shahed-131/136.

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