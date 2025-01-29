Росіяни обстріляли Білецьке у Донецькій області, двоє поранених

Також внаслідок російської атаки пошкоджені 14 приватних будинків і чотири автомобілі.

Сьогодні, 29 січня, російська окупаційна армія атакувала Білецьке у Донецькій області.

Про це повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, передає Суспільне Донбас.

"Об 11:30 російські війська скинули на місто дві авіабомби, ймовірно, "ФАБ-500" з УМПК. Внаслідок атаки по житловій забудові поранені 59-річна жінка та 62-річний чоловік”, - зазначила речниця обласної прокуратури.

У поранених діагностували мінно-вибухові травми, різані рани й осколкові поранення.

Також внаслідок російської атаки пошкоджені 14 приватних будинків і чотири автомобілі.

Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме воєнні злочини.