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Росіяни поранили мирних мешканців Херсонщини

Під удар загарбників потрапили чоловік та жінка.

Росіяни поранили мирних мешканців Херсонщини
Ілюстративне фото

Ввечері 29 січня російська окупаційна армія атакувала з дрона Садове Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Під ворожий удар потрапили чоловік та жінка. Вони дістали вибухові травми, уламкові поранення голови та ніг”, - йдеться у повідомленні. 

Потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.

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