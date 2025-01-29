Росіяни поранили мирних мешканців Херсонщини

Ввечері 29 січня російська окупаційна армія атакувала з дрона Садове Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Під ворожий удар потрапили чоловік та жінка. Вони дістали вибухові травми, уламкові поранення голови та ніг”, - йдеться у повідомленні.
Потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.
- Вранці 29 січня російські окупанти атакували з дрона Антонівку поблизу Херсона. В результаті удару загинув 52-річний чоловік.
- За минулу добу внаслідок російських атак на Херсонщині загинули дві людини, ще 14 - дістали поранення.