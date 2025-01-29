Росіяни поранили мирних мешканців Херсонщини

Потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.

“Під ворожий удар потрапили чоловік та жінка. Вони дістали вибухові травми, уламкові поранення голови та ніг”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА .

Під удар загарбників потрапили чоловік та жінка.

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