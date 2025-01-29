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3-тя окрема штурмова бригада розповіла про ситуацію у Новоєгорівці на Луганщині

Українські військові розвінчали новий фейк російської пропаганди.

3-тя окрема штурмова бригада розповіла про ситуацію у Новоєгорівці на Луганщині
3 ОШБр, фото ілюстративне

Населений пункт Новоєгорівка, що на Луганщині, залишається під контролем 3-ї окремої штурмової бригади.

Про це повідомила пресслужба 3 ОШБр.

Військові розповіли, що росіяни нещодавно поширили фейк про нібито взяття окупантами населеного пункту.

«Як «доказ» окупанти опублікували відео, записане нібито в зоні відповідальності Третьої штурмової бригади. Доповідаємо, дана заява й усі новини про захоплення селища — черговий фейк російської пропаганди задля ілюзії успіху РФ на рубежах нашої бригади. А на самому відео, знятому окупантами — розбитий ними ж населений пункт Ковалівка», - заявили в 3 ОШБр і оприлюднили відео з доказами.

Бійці підкреслили, що наразі командувач 20 гвардійської армії РФ, який «захопив Новоєгорівку лише на папері, активно стирає свої підрозділи об оборону Третьої штурмової». 

  • 29 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни атакували позиції українських підрозділів на Лиманському напрямку, зокрема, у районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Новолюбівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина.
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