3-тя окрема штурмова бригада розповіла про ситуацію у Новоєгорівці на Луганщині

Населений пункт Новоєгорівка, що на Луганщині, залишається під контролем 3-ї окремої штурмової бригади.

Про це повідомила пресслужба 3 ОШБр.

Військові розповіли, що росіяни нещодавно поширили фейк про нібито взяття окупантами населеного пункту.

«Як «доказ» окупанти опублікували відео, записане нібито в зоні відповідальності Третьої штурмової бригади. Доповідаємо, дана заява й усі новини про захоплення селища — черговий фейк російської пропаганди задля ілюзії успіху РФ на рубежах нашої бригади. А на самому відео, знятому окупантами — розбитий ними ж населений пункт Ковалівка», - заявили в 3 ОШБр і оприлюднили відео з доказами.

Бійці підкреслили, що наразі командувач 20 гвардійської армії РФ, який «захопив Новоєгорівку лише на папері, активно стирає свої підрозділи об оборону Третьої штурмової».