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Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку росіяни здійснили вже 39 атак

Сили оборони відбили 27 із них.

Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку росіяни здійснили вже 39 атак
українські військові
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Станом на 16.00 29 січня кількість російських атак на фронті зросла до 91. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Чернігівщини та Сумщини. Від обстрілів РФ постраждали низка населених пунктів, серед яких Стара Гута, Студенок, Тимофіївка, Бобилівка та Камінь.

Вісім разів росіяни атакували українські позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми неподалік Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському ворожі підрозділи атакували в районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Новолюбівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина. З початку доби українські воїни відбили вже 19 атак, чотири боєзіткнення точаться дотепер.

На Сіверському від початку доби ворог здійснив п’ять спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Верхньокам’янського, отримав відсіч.

На Краматорському українські захисники відбили сім штурмових дій загарбників поблизу Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому українські захисники відбили одну ворожу атаку в районі Торецька.

На Покровському з початку доби окупанти здійснили вже 39 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 27 атак противника на напрямку. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили шість атак позицій українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне та Новоочеретувате. Одне боєзіткнення триває.

На Харківському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Курщині українські захисники за сьогодні відбили дві атаки російських загарбників, три боєзіткнення продовжуються, крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши при цьому 21 керовану авіаційну бомбу.

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