У День пам’яті Героїв Крут президент України Володимир Зеленський ушанував памʼять тих, хто стримував наступ більшовиків на Київ 29 січня 1918 року. Церемонія відбулася біля пам’ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі у Києві, передає пресслужба Офісу президента.

Після завершення церемонії глава держави поспілкувався з мамою загиблого Героя України, льотчика-винищувача Андрія Пільщикова (позивний Джус) Лілією Авер’яновою поблизу церкви Святого Миколая на Аскольдовій могилі.

Президент ушанував пам’ять Андрія Пільщикова, а також полеглого під Іловайськом у серпні 2014 року Марка Паславського; учасника Революції Гідності, загиблого під час пожежі в Будинку профспілок у лютому 2014-го Олександра Клітинського; Героя України, командира штурмового батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла (позивний Да Вінчі), який загинув у березні 2023-го під Бахмутом, та громадського активіста й воїна 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка Павла Петриченка, який загинув торік у квітні під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Герої Крут – це українські студенти та юнкери, які 29 січня 1918 року біля станції Крути героїчно стримували наступ більшовицької армії на Київ. Попри значну чисельну перевагу ворога, вони змогли затримати його просування, що дало змогу українському уряду укласти Брестський мир. Багато з бійців загинуло, а частину полонених більшовики розстріляли. Ця битва стала символом мужності та самопожертви за незалежність України.