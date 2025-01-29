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У начальника відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції хочуть конфіскувати нерухомість у Києві

Йдеться про квартиру і два нежилих приміщення на 2,5 млн гривень. Формально він взяв квартиру в оренду, ще й отримав від держави компенсацію – 150 тис. гривень за її найм.

У начальника відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції хочуть конфіскувати нерухомість у Києві
Фото: З відкритих джерел

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у межах досудового розслідування щодо незаконного обігу наркотичних засобів виявили у начальника відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України нерухомість з ознаками необґрунтованості, повідомляє пресслужба ДБР. 

За даними Центру протидії корупції, йдеться про Сергія Лосича.

Прокурори САП та працівники Бюро встановили, що квартира і два нежилих приміщення на 2,5 млн гривень були придбані у 2021 році в одному з елітних житлових комплексів столиці. Оформлені вони були на сестру дружини, проте фактично нею володів саме посадовець. Формально він взяв квартиру в оренду, ще й отримав від держави компенсацію – 150 тис. гривень за її найм.

 

Законних доходів для придбання нерухомості правоохоронець не мав тому вона і була оформлена на третю особу.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася із позовом до Вищого антикорупційного суду щодо визнання активів посадовця необґрунтованими та стягнення їх та коштів виданих як компенсація у дохід держави.

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