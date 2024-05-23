Вигівський у відповіді на запит журналістів заявив, що не знає про те, на які гроші його сестра купувала будинок, звідки в тещі автомобілі і не знає про кримінал щодо фірм-партнерів його сестри, бо не втручається у роботу своїх слідчих.

Родичі керівника Національної поліції України Івана Вигівського володіють елітними житлом і автомобілям, не маючи при цьому відповідних доходів, а ще займаються бізнесом, до якого причетні фігуранти розслідувань Нацполу, повідомляє проєкт Bihus.info.

У розслідуванні йдеться про те, що у своїх деклараціях Вигівський вказує, що постійно користується чужим майном, орендує або ж позичає. Натомість власники цих активів не мають належних доходів, аби ними володіти.

Серед таких сумнівних надбань - приватний будинок під Києвом вартістю 6,5 млн грн, оформлений на давню подругу родини з Миколаєва. Власниця, за даними журналістів, не мала відповідних доходів, аби його придбати, а у розмові з розслідувачами не змогла назвати, де розташований її будинок, ані яка його площа.

На тещу Вигівського оформлені елітні автомобілі. Спершу очільник Нацполу тривалий час користувався Hyundai Santa Fe, потім Volkswagen Touareg. Коли теща продала Touareg і виручені кошти - 900 тис грн - подарувала доньці на придбання Audi SQ5, сама купила іншу машину - нову Audi SQ8. Такі авто коштують від 100 тис доларів, при цьому теща Вишгівського таких доходів не має.

На сестру керівника Національної поліції Оксану Альховік оформлений приватний будинок в передмісті Миколаєва. Раніше там жив Вигівський, коли працював у місцевому управлінні Нацполу. На момент покупки Альховік жила у маленькому селі під Миколаєвом, де працювала в сільській школі вчителькою молодших класів та мала зарплату близько 60 тисяч гривень на рік. Через кілька років після цього сестра Вигівського перейшла на роботу в поліцію Миколаєва, переїхала до міста, але оселилася на околиці у маленькому будинку на 32 "квадрати".

Після призначення Альховік раптом почала займатися бізнесом - у 2019 році вона увійшла до складу засновників ТОВ «Югнефтепродукт», що займається гуртовою торгівлею пальним. Партнером у цій компанії кілька років був чоловік власниці будинку, в якому нині живе Вигівський. Зараз його сестра має половину бізнесу і річний виторг у розмірі майже 400 млн грн.

Журналісти з'ясували, що "Югнефтепродукт" декілька років торгував із фігурантами кримінальних проваджень Національної поліції. Зокрема, у 2022 році одним із постачальників ТОВ було ТОВ «Ексон ЮК». У цей Іван Вигівський очолював поліцію Києва на той момент слідчі його управління почали розслідувати провадження про постачання авіапалива державному підприємству - йшлося про 120-мільйонні збитки, привласнення майна і відмивання доходів.

Але попри це фірма сестри Вигівського продовжила співпрацю з фігурантами розслідувань, але через інші юридичні особи: новостворене ТОВ «Єксон ЮК» і ТОВ «Укртранзитгaз». До речі, у 2023 році, коли Іван Вигівський очолив Національну поліцію, то і справу "Ексона" забрало Головне слідче управління НПУ.

Інша фірма-фігурант розслідувань - ТОВ «Континенталь Трейд». У 2023 році Нацпол розслідував діяльність злочинного угрупування, яке, на думку слідства, влаштувало нелегальні імпорт і торгівлю пальним. Того ж року, коли слідчі Вигівського розслідували таку оборудку, «Континенталь Трейд» стала одним із найбільших постачальників фірми сестри Вигівського.

Ще один епізод: Альховік у 2020 році з партнерами викупила на під’їзді до Миколаєва два гектари землі, на якій почала працювати АЗС під брендом «KIV OIL». Журналісти з'ясували, що там торгували пальним без ліцензії, без чеків і з оплатою готівкою або на карту чоловіка, який продавав каву в сусідній кав’ярні.

Іван Вигівський у відповіді на запит Bihus.info заявив, що не знає про те, на які гроші його сестра купувала будинок, де він жив; не знає, звідки в тещі автомобілі; не знає про кримінал щодо фірм-партнерів його сестри, бо не втручається у роботу своїх слідчих.