Обороняючи Україну, на фронті загинув грузинський доброволець Серго Горнакашвілі

Раніше він виступав за український футбольний клуб.

Під час бойових дій на Харківському напрямку загинув грузинський доброволець Серго Горнакашвілі.

Про це пише "Грузия Online" і ФК "Колос".

"В Україні загинув ще один грузинський солдат. Серго Горнакашвілі родом із села Омало, Ахметського муніципалітету", – йдеться у повідомленні "Грузия онлайн".

Також додають, що з 24 лютого 2022 року у боях на боці ЗСУ в Україні загинули до 70 громадян Грузії та громадян України грузинського походження.

На сторінці ФК "Колос" із Великої Димерки, що на Київщині, за який виступав Серго Горнакашвілі, додали, що він грав за ФК з 2006 року, та ставав кращим гравцем чемпіонату.

"Серго ти на завжди залишишся в наших серцях, дякуюємо тобі за все, царство небесне наш Герою, покійся з миром Друже", – додали у клубі.