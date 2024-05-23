Яхта Медведчука: голова АРМА поскаржилася на тиск адвокатської компанії з Британії

Віктор Медведчук та його адвокати намагаються тиснути на світові аукціонні будинки у питанні реалізації яхти Royal Romance.

Про це повідомила голова Нацагентства з повернення арештованих активів Олена Дума у виступі на міжнародній конференції у Варшаві "Конфіскація російських активів за кордоном як справедливий механізм відшкодування шкоди бізнесу та громадянам України".

Дума розповіла про досягнення в реалізації резонансної яхти Royal Romance Медведчука, але АРМА зіткнулася з проблемою тиску деяких адвокатів.

"У роботі над цим кейсом ми не раз стикались з неправомірним тиском адвокатської компанії зареєстрованої у Великобританії, який продовжується і зараз. Тож у своїй доповіді закликала міжнародних юристів долучитися до протидії Медведчуку та його адвокатам у спробах тиску на Світові аукціонні будинки у питанні реалізації яхти “Royal Romance”", - наголосила голова АРМА.