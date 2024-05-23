Яхта Медведчука: голова АРМА поскаржилася на тиск адвокатської компанії з Британії

Віктор Медведчук та його адвокати намагаються тиснути на світові аукціонні будинки у питанні реалізації яхти Royal Romance.
Про це повідомила голова Нацагентства з повернення арештованих активів Олена Дума у виступі на міжнародній конференції у Варшаві "Конфіскація російських активів за кордоном як справедливий механізм відшкодування шкоди бізнесу та громадянам України".
Дума розповіла про досягнення в реалізації резонансної яхти Royal Romance Медведчука, але АРМА зіткнулася з проблемою тиску деяких адвокатів.
"У роботі над цим кейсом ми не раз стикались з неправомірним тиском адвокатської компанії зареєстрованої у Великобританії, який продовжується і зараз. Тож у своїй доповіді закликала міжнародних юристів долучитися до протидії Медведчуку та його адвокатам у спробах тиску на Світові аукціонні будинки у питанні реалізації яхти “Royal Romance”", - наголосила голова АРМА.
- Хорватська поліція арештувала яхту в порту міста Рієка у березні 2022 року. Royal Romance входить до п'ятірки найрозкішніших яхт у світі і використовується виключно для потреб власника та його гостей. Витрати на її утримання та подорожі оцінюють у 15-20 мільйонів доларів на рік.
- Суд наклав арешт на яхту ще у 2021 році. Зокрема, слідчі СБУ задокументували неодноразове порушення законодавства екіпажем приватного судна "ROMANCE 1" (порт приписки - Херсон). Зокрема мова йде про заходження в порти окупованого РФ Криму. У січні цього року окружний суд м. Спліт у Хорватії вирішив передати Україні арештовану яхту Віктора Медведчука Royal Romance.
- У лютому Кабінет міністрів України погодив продаж яхти. А в квітні в АРМА визначилися, хто продаватиме яхту Медведчука - переможцем став аукціонний дім Troostwijk Auctions з Нідерландів, який спеціалізується на реалізації елітного морського транспорту.
- Цього місяця Troostwijk Auctions з Нідерландів відмовився продовжувати переговори щодо підписання договору про організацію торгів з продажу арештованої яхти Віктора Медведчука Royal Romance.
- В АРМА не озвучили причини відмови Troostwijk Auctions, але олена Дума заявила, що причини "точно пов'язані з опором Медведчука".