У Хорватії арештували елітну яхту Медведчука, - ЗМІ

Утримання такої яхти обходиться у 20 млн на рік.

Хорватська поліція арештувала в порту міста Рієка вартісну 92-метрову яхту Royal Romance, яка належить депутату від "ОПЗЖ", куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку. Про це пише місцеве видання Novi list.

Видання зазначає, що судно арештували в межах санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти Росії, російських олігархів, можновладців і пов'язаних з ними осіб. Арешт означає, що яхта не зможе залишити межі порту. Також журналісти зазначають, що в порту перебувають ще декілька арештованих суден, що належать росіянам.

За даними видання, Royal Romance входить до п'ятірки найрозкішніших яхт у світі і використовується виключно для потреб власника та його гостей. Витрати на її утримання та подорожі оцінюють у 15-20 мільйонів доларів на рік.

Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді, він перебував під домашнім арештом, а 27 лютого втік з-під нього.