Ізраїльський посол про припинення безвізу для українців - "це тимчасовий захід"

Його ввели для того, щоб "упорядкувати в'їзд біженців, репатріантів, туристів та інших категорій громадян України до Ізраїлю".

Ізраїль не скасовував дію угоди про безвізовий в'їзд для українців.

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський пояснив, що прохання заповнити анкету й отримати дозвіл на виліт – це "тимчасовий захід, вжитий терміном на два тижні для того, щоб упорядкувати в'їзд біженців, репатріантів, туристів та інших категорій громадян України до Ізраїлю".

Про це посол написав у своєму Facebook.

"Відмова у праві на в'їзд надаватиметься лише тим, хто в минулому порушував візовий режим і перебував в Ізраїлі нелегально. Усім іншим буде дозволено в'їхати до Ізраїлю. Питання про заповнення анкети, а також квоти на приїзд біженців буде розглянуто ще через два тижні", - пояснив Бродський.

Посол додав, до Ізраїль готує прийняти десятки тисяч біженців з України, які мають право на репатріацію згідно із законом про повернення.

"Ізраїль – єврейська демократична держава, і наш пріоритет – прийом біженців, які мають право на репатріацію. Саме на це буде спрямовано основні ресурси держави. При цьому ті, хто не має права на репатріацію, але має близьких родичів в Ізраїлі, зможуть отримати статус біженця. На них не розповсюджується квота, визначена МВС на найближчі два тижні (25 тисяч, з яких близько 20 вже перебувають в Ізраїлі)", - роз'яснив Бродський.

Нагадаємо, 15 березня посольство України в Ізраїлі повідомило, що Ізраїль скасував можливість безвізового в’їзду для громадян України, але запровадив альтернативний порядок авторизації поїздки – дозволи на неї надає МВС.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав це "недружнім кроком, який потребує негайного виправлення".