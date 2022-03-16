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Ізраїльський посол про припинення безвізу для українців - "це тимчасовий захід"

Його ввели для того, щоб "упорядкувати в'їзд біженців, репатріантів, туристів та інших категорій громадян України до Ізраїлю".

Ізраїльський посол про припинення безвізу для українців - "це тимчасовий захід"
Фото: Facebook/Michael Brodsky

Ізраїль не скасовував дію угоди про безвізовий в'їзд для українців. 

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський пояснив, що прохання заповнити анкету й отримати дозвіл на виліт – це "тимчасовий захід, вжитий терміном на два тижні для того, щоб упорядкувати в'їзд біженців, репатріантів, туристів та інших категорій громадян України до Ізраїлю".

Про це посол написав у своєму Facebook.

"Відмова у праві на в'їзд надаватиметься лише тим, хто в минулому порушував візовий режим і перебував в Ізраїлі нелегально. Усім іншим буде дозволено в'їхати до Ізраїлю. Питання про заповнення анкети, а також квоти на приїзд біженців буде розглянуто ще через два тижні", - пояснив Бродський.

Посол додав, до Ізраїль готує прийняти десятки тисяч біженців з України, які мають право на репатріацію згідно із законом про повернення.

"Ізраїль – єврейська демократична держава, і наш пріоритет – прийом біженців, які мають право на репатріацію. Саме на це буде спрямовано основні ресурси держави. При цьому ті, хто не має права на репатріацію, але має близьких родичів в Ізраїлі, зможуть отримати статус біженця. На них не розповсюджується квота, визначена МВС на найближчі два тижні (25 тисяч, з яких близько 20 вже перебувають в Ізраїлі)", - роз'яснив Бродський.

Нагадаємо, 15 березня посольство України в Ізраїлі повідомило, що Ізраїль скасував можливість безвізового в’їзду для громадян України, але запровадив альтернативний порядок авторизації поїздки – дозволи на неї надає МВС. 

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав це "недружнім кроком, який потребує негайного виправлення".

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