Єрмак відреагував на рішення Ізраїлю призупинити безвіз для українців: "Недружній крок, який потребує негайного виправлення"

Глава Офісу президента зазначив, що влада буде "жорстко й оперативно реагувати на будь-які кроки, що шкодять інтересам України та українців".

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував рішення Ізраїлю ввести деякі обмеження для українців.

На своїй Facebook-сторінці Єрмак написав, що "останні рішення ізраїльського керівництва, спрямовані на обмеження прийому українців, м'яко кажучи, викликають подив".

"Вважаємо призупинення безвізу й впровадження системи електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України недружнім кроком, який потребує негайного виправлення. Ми будемо жорстко й оперативно реагувати на будь-які кроки, що шкодять інтересам України та українців", - заявив глава ОП.

Він закликав владу Ізраїлю прислухатися до думки свого народу і підтримати Україну та її громадян.

"Ваші народи давно й чітко показують і кажуть, що вам треба робити. Побачте й почуйте своїх виборців. Вони зробили свій вибір. Вони підтримують Україну. Вони з нами. А ви?", - написав Єрмак.

Нагадаємо, у своєму зверненні 11 березня Президент Володимир Зеленський заявив, що згідно з результатами опитувань, у країнах Євросоюзу є велика підтримка України серед населення - щонайменше 60 відсотків за. А 81% американців вважає, що Україна є дружньою для США країною.

12 березня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет не радив Володимиру Зеленському прийняти пропозиції Росії для закінчення війни.

Того ж дня у виданні The Jerusalem Post з'явилася інформація про те, що Бенет під час телефонної розмови порекомендував Зеленському прийняти умови Росії щодо припинення війни - визнати російський суверенітет над Кримом і закріпити нейтральний статус України.