Добровольці Тероборони визнаватимуться ветеранами війни, – парламент

Верховна Рада 15 березня на спеціальному засіданні ухвалив в цілому в закон №7151 "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" на території, які були тимчасово окуповані Російською Федерацією з початку війни". За закон проголосував 341 нардеп.

Документом уточнюється порядок визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих захисників та захисниць України. Після підписання закону добровольці тероборони зможуть визнаватися учасниками бойових дій, а також зможуть визнаватися особами з інвалідністю внаслідок війни. Буде запроваджено соцзахист нової категорії осіб – сім’ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України. "Нині добровольці територіальної оборони ЗСУ захищають нашу країну від окупанта на рівні з мобілізованими військовослужбовцями, жертвуючи власним життям та здоров’ям. Система тероборони вже продемонструвала свою ефективність. Чоловіки та жінки не лише виконують завдання із забезпечення порядку в своїх населених пунктах, а й безпосередньо ведуть бої з окупантами, щодня наближаючи нашу перемогу. Ми вдячні усім нашим захисникам, тому вважаємо за потрібне визнати їх учасниками бойових дій та забезпечити їх низкою гарантій, передбаченими українським законодавством", – цитує партійний сайт очільницю партії "Слуга Народу" Олену Шуляк. Також Шуляк нагадала, що лише за 10 діб з початку російського повномасштабного вторгнення до територіальної оборони вступили понад 100 тисяч українців.