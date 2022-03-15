"Російську військову машину ще можна зупинити. На нашій землі. Або вони прийдуть і до вас"

Президент України Володимир Зеленський виступив на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force, експедиційних сил Великобританії на чолі зі Сполученим Королівством, до яких можуть доєднуватися Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія. Український президент вказав, зокрема, на слабкість НАТО та запропонував низку санкцій проти Росії.

Фото: EPA/UPG

Пані та панове! Друзі!

БОрисе!

8 років російської війни проти України. 20-й день повномасштабного вторгнення.

Вторгнення, про яке мені не варто зараз нічого вам говорити додатково. Кожного ранку в нас однакові новини. Про обстріли, які були вночі. Про ракетні удари. Про спалені житлові будинки. Про тисячі людей, які залишились без дому.

Ви – саме Ви – і так розумієте на сто відсотків, з якою загрозою ми маємо справу. Від чого ми обороняємось.

Я вдячний кожному з вас за розуміння, за підтримку. За ту допомогу, яку Україна отримує. Наші люди памʼятатимуть завжди, хто прийшов на допомогу в найскладніший час.

Сьогодні я хочу представити вам своє бачення того, як можна зупинити агресію. Як можна зупинити війну.

Як всім нам прийти до миру і дати Україні, дати Європі нові гарантії безпеки. Гарантії людяності.

На заміну старим – які, очевидно, вже не працюють.

Російське вторгнення в Україну зруйнувало все, на чому трималася міжнародна безпека.

Вагу організацій, на які ми всі сподівалися. Силу міжнародних конвенцій. Поставило під сумнів і наймогутніший Альянс світу – НАТО. Альянс, який, схоже, загіпнотизований агресією Росії.

Фото: EPA/UPG

Ми чуємо зараз багато міркувань про Третю світову війну. Про те, що Третя світова нібито може розпочатись, якщо НАТО закриє українське небо для російських ракет і літаків.

Через це досі не створена гуманітарна повітряна зона над Україною. Через це російські війська можуть бомбардувати мирні українські міста. Вбивати людей. Підривати житлові будинки, лікарні, школи.

Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Роками ми чули про нібито "відкриті двері". Але вже почули також, що нам туди не увійти. І це правда і потрібно це визнавати. Радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і наших партнерів, які нам допомагають

Україна зараз не претендувала на активацію 5-ї статті договору про НАТО. І ми не говоримо, що наше небо потрібно захищати так, як і небо Альянсу. Але...

Але якою буде відповідь НАТО членам Альянсу на сході Європи, якщо вже вони звернуться по захист? Якщо до них прилетять російські ракети і літаки?

Росія атакувала нашу Львівську область – ракетний удар за 20 кілометрів від кордонів НАТО. На території Альянсу вже падали російські безпілотники.

Отже, щоб запрацювала 5-та стаття, повинна бути впевненість. У кожної держави. Впевненість у тому, що Альянс не побоїться відреагувати. Що не буде самогіпнозу про Третю світову.

Зараз цієї впевненості бути не може.

Фото: EPA/UPG

Ми запропонували шлях. Шлях для того, щоб Україна могла захистити своє небо і своїх людей.

Щоб захиститися самостійно. Самостійно! Почуйте це слово усі, хто має кордони з Росією.

І ми робимо все, щоб отримати літаки. Щоб отримати протиповітряну оборону.

Ми наголошуємо – потрібні нові формати взаємодії. Потрібна нова рішучість. Якщо ми не можемо увійти у "відкриті двері" НАТО, то ми маємо співпрацювати з такими спільнотами, як ваша. І мати окремі гарантії. Надійні гарантії.

Які спрацюють для нас. А отже, і для вас.

Російські державні пропагандисти і зараз повторюють, що війна проти України – це тільки початок. Говорять про це офіційно і люди з Кремля. Залякують людей у своїх засобах масової інформації. Кажуть, що далі будуть інші країни Європи.

Вони говорять про це зараз. Вони говорять це про багатьох з вас! Тих, хто мене зараз слухає.

Вони говорять це, коли вже введені санкції. Коли вже світ солідарний у засудженні агресії.

Отже, ухвалених санкційних рішень недостатньо. Отже, агресивні плани Росії ще не розвалились.

І можна зрозуміти – чому.

Світ мовчить через захоплення російськими військами двох атомних станцій. Вони обстріляли найбільшу АЕС у Європі. Вони поставили під загрозу безпеку обʼєктів у Чорнобилі. Законсервованої АЕС і сховища для ядерних відходів.

Яку відповідь вони отримали за це? Жодної.

Фото: Енергоатом

Багато світових компаній досі не пішли з російського ринку. Вам відомі ці бренди. Деякі, які заявили, що пішли, насправді просто вичікують. Чим усе закінчиться і коли можна буде повернутись.

Їх не хвилюють 97 дітей, які вбиті. Nestle все одно продовжує торгувати. Вони не рахують, скільки міст зруйновано ракетами, авіабомбами та артилерією. Philip Morris все одно продовжує заробляти. Вони не звертають уваги більш ніж на 800 російських ракет, які вже вдарили по Україні. Raiffeisen та інші банки проводять гроші, які в Росії вже всі у крові.

А серед тих, хто сказав, що пішов з російського ринку... Є компанії, які навіть нікого не звільняють.

Про що це свідчить? Це обман. Обман України – як з небом.

Жодного міжнародного механізму впливу на корпорації немає. Якщо вони ігнорують кров, світ нічого не може зробити. І це навіть тоді, коли триває найстрашніша війна у Європі з часів Другої світової.

Це потрібно вирішувати. Вирішувати зараз. Поки Росія не пішла ще далі.

Санкційна політика має бути такою, щоб навіть подумати про війну вони не могли. Потрібна заборона для російського флоту користуватись портами світу. Потрібне повне відключення російських банків від SWIFT. Потрібне визнання російської держави державою-терористом, бо це так і є. Потрібне ембарго на будь-яку торгівлю з Росією.

Я наголошую – це потрібно для вас. Так само, як і для нас. Для миру в Україні, в Європі.

Я вдячний Британії і особисто БОрису за лідерство в підтримці України. Я вдячний кожній державі, яка зайняла моральну позицію.

Фото: EPA/UPG

Російську військову машину ще можна зупинити. Ще можна зупинити вбивства людей і руйнування демократій. Зупинити зараз. На нашій землі. Або – вони прийдуть також і до вас.

Ракети і бомби. Гвинтокрили і танки. Диверсанти і кібератаки. Усе, що є в арсеналі Росії.

Усе буде спрямовано проти Європи, якщо Україна не витримає.

Тому прошу вас: допомагайте собі через те, що допомагаєте нам.

Ви знаєте, якої зброї ми потребуємо. Ви знаєте, яких засобів захисту ми потребуємо. Ви знаєте, що нам життєво необхідні літаки.

Без ваших зусиль нам було б вкрай складно. Але зрозумійте – ми потребуємо ще.

Наші люди беруть трофеї. Захоплюють техніку окупантів. Усе, що беремо на полі бою, знову відправляємо в бій. Використовуємо все, що маємо ми. Навіть зробили боєздатною стару радянську техніку. Яка взагалі не працювала. І все, що ми отримуємо від вас.

Але обсяг, який ви даєте нам на тиждень, ми використовуємо за 20 годин. Бо така тут війна. Страшна і жорстока. Бо стільки тут окупантів. Наші військові називають їх "сарана". На одну нашу людину - 10, 20, 30 [їхніх] людей. На один наш танк - 100 їхніх. Це реальна статистика.

Тож продовжуйте допомагати. Збільшуйте обсяг. І я впевнений, ви відчуєте, як це посилює вже ВАШ захист. Вашу безпеку.

Як це зробить стабільним мир у ваших країнах.

БОрисе, ми з тобою говорили про зміцнення нашої антивоєнної коаліції. Про саміт союзників. І сьогодні я бачу, що це може бути початком. Наша сила – у діях. У швидких діях. Наша сила – у солідарності. Наша сила – в правді.

Ми можемо зупинити війну. Щоб настав мир, якого так прагнуть українці. Мир, якого так прагне Світ!