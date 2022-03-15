Рада проведе засідання для прийняття пакету законів

В країні буде продовжено воєнний стан та проваджено декілька законодавчих ініціатив.

Верховна Рада України сьогодні проведе засідання для прийняття пакету законів. Зокрема, парламент продовжить воєнний стан, розгляне податкові зміни та соціальні питання для захисту постраждалих від російської агресії. Порядок денний засідання парламенту 15 березня передали джерела LB.ua з керівництва однієї депутатської фракції.

Ще один парламентар додав, що «від голосування онлайн, у віддаленому режимі поки відмовилися. Точний час ми не називаємо», — сказав він.

Відповідно до порядку денного, Рада почне роботу з прийняття Закону України про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» ще на 30 днів.

Далі нардепи мають включити до порядку денного понад 20 законопроєктів щодо посилення повноважень правоохоронних органів на час воєнного стану, зміни до Кримінального Кодексу, соціального захисту, ветеранів війни та пакету економічних рішень.

Зокрема мова йде про декілька законодавчих ініціатив про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування нафтопродуктів та моторних палив з метою стабілізації їх вартості. Доповідати будуть: перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки Юлія Свириденко, голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко та Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Також планують внести зміни до законів України «Про Національну поліцію» та «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» з метою оптимізації діяльності поліції під час дії режиму воєнного стану. А також внести зміни до Кримінального кодексу щодо «визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії режиму воєнного стану».

На порядку денному — зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку скасування запобіжного заходу для призову на військову службу під час мобілізації. Та внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану.

Парламентарі мають змінити Закон України «Про Державну прикордонну службу України» щодо збільшення чисельності військовослужбовців служби. А також внести зміни до Державного бюджету України на 2022 рік.

На порядку денному також законопроєкти про посилення місцевої влади та «керованості державою в умовах воєнного стану та підвищення ефективності досудового розслідування за гарячими слідами» та протидії кібератакам.

В документі зазначено, що прийняті рішення будуть невідкладно підписані Головою Верховної Ради України та негайно передані на підпис до Президента України.

Нагадаємо, за словами віцеспікера Олександра Корнієнка, близько 20 народних депутатів утекли з країни від початку вторгнення Росії.