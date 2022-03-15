Окупанти значних успіхів не мали, за добу збито чотири вертольоти, один літак, – Генштаб ЗСУ

Стан, становище і характер дій сил оборони без суттєвих змін. Збройні сили України завдають нищівних ударів по угрупованнях військ і тиловій інфраструктурі окупантів.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу станом на 06:00 15 березня.

За добу угруповання Повітряних сил Збройних сил України уразило чотири вертольоти, один літак; винищувач збив крилату ракету ворога.

Угруповання окупаційних військ, що задіяні у веденні наступальної операції, значних успіхів на всіх напрямках висування не мали. Триває зосередження основних зусиль на утриманні зайнятих рубежів.

Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Використовує мережу закладів охорони здоров’я на тимчасово захоплених територіях України для лікування пораненого особового складу. Також загарбники й надалі підступно використовують об’єкти цивільної інфраструктури для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

За наявною інформацією, у зв’язку з неспроможністю підтримати функціонування установ та організацій забезпечення життєдіяльності населених пунктів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО окупанти вимушені призупинити мобілізацію працівників комунальної сфери.

Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовцями ЗС РФ виконувати накази командування. Також, за наявною інформацією, мобілізованих мешканців з тимчасово окупованої території окремих районів Луганської області скеровують для поповнення втрат діючих частин російських окупаційних військ, що залучені до бойових дій на території України.

Противник намагається захопити Маріуполь. Українські воїни успішно відбили атаки загарбників. Загальні втрати ворога склали близько 150 чоловік, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили.

Артилерія і авіація завдали вогневого ураження по скупченню військової техніки та колонах ворога на маршрутах висування. За наявною інформацією, за результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць автомобільної техніки. Також втрат зазнали батальйонні тактичні групи зі складу 336 окремої бригади морської піхоти та 11 окремої десантно-штурмової бригади.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах ознак підготовки до проведення морської десантної операції не виявлено.