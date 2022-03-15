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Лінія електропостачання Чорнобильської АЕС знову відремонтована

Українці ще раз полагодили урване окупантами постачання. 

Лінія електропостачання Чорнобильської АЕС знову відремонтована
Фото: пресс-служба президента

Пошкоджена російськими окупантами лінія електропередачі електропостачання Чорнобильської АЕС знову відремонтована українцями.

Про це повідомляє МАГАТЕ у своєму Твіттер-каналі.

"Україна повідомила МАГАТЕ, що сьогодні знову було відновлено Зовнішнє електропостачання на Чорнобильську атомну електростанцію після того, як лінія електропостачання була ще раз пошкоджена окупаційними військами", - йдеться в повідомленні організації.

Нагадаємо, 14 березня окупанти знову пошкодили лінію електропередачі, що живить ЧАЕС і місто Славутич.

Раніше генеральний секретар МАГАТЕ констатував, що персонал ЧАЕС припинив ремонт і обслуговування обладнання станції. Це пов’язано з фізичною та психологічною втомою після безперервної роботи протягом майже трьох тижнів.

Унаслідок ворожих дій російських окупантів Чорнобильська АЕС була повністю знеструмлена. Бойові дії унеможливлювали ремонтні роботи та відновлення енергоживлення.

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) втратило звʼязок з моніторинговими системами гарантій на Чорнобильській атомній електростанції, захопленій Росією.

Операції з ядерними матеріалами на ЧАЕС були зупинені. На майданчику розташовані виведені з експлуатації ядерні реактори та обʼєкти з радіоактивними відходами. Регулятор міг підтримувати звʼязок з АЕС тільки електронною поштою.

У МАГАТЕ повідомляли, що директор агентства Гроссі особисто готовий поїхати на ЧАЕС, щоб отримати гарантії безпеки всіх ядерних обʼєктів в Україні.

Технічний склад ЧАЕС – 210 людей – працював увесь час з моменту захоплення, Росія не давала змоги замінити працівників. Персонал мав обмежений доступ до води, їжі, ліків.

Офіс генпрокурора України розпочав провадження за статтею "екоцид" щодо дій РФ на Чорнобильській і Запорізькій АЕС.

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