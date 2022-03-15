Президент відзначив держнагородами 234 військовослужбовців ЗСУ

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 234 військовослужбовців Збройних сил України, які захищають нашу країну від вторгнення Російської Федерації.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Сьогодні я підписав указ про відзначення державними нагородами 234 військовослужбовців Збройних сил України, які проявили особисту мужність у боротьбі за Україну, за нашу незалежність. 59 з них - посмертно", - сказав Зеленський.

"Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за нашу державу. Вічна вдячність нашим героям. Слава Україні", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський присвоїв звання Героя України 13 захисникам, п'ятьом - посмертно.