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Президент відзначив держнагородами 234 військовослужбовців ЗСУ

59 героїв нагороджено посмертно.

Президент відзначив держнагородами 234 військовослужбовців ЗСУ
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 234 військовослужбовців Збройних сил України, які захищають нашу країну від вторгнення Російської Федерації.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Сьогодні я підписав указ про відзначення державними нагородами 234 військовослужбовців Збройних сил України, які проявили особисту мужність у боротьбі за Україну, за нашу незалежність. 59 з них - посмертно", - сказав Зеленський.

"Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за нашу державу. Вічна вдячність нашим героям. Слава Україні", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський присвоїв звання Героя України 13 захисникам, п'ятьом - посмертно.

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