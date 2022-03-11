Зеленський присвоїв звання Героя України 13 захисникам, п'ятьом - посмертно

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 13 захисникам країни від російської агресії.
Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.
Про присвоєння звання Героя України тринадцяти нашим захисникам:
- Підполковник Літун Андрій Миколайович. Посмертно. Загинув, прикриваючи наших військових і героїчно стримуючи наступ ворога.
- Капітан Корпан Олександр Богданович. Посмертно. Врятував наших бійців та цивільні житлові будинки, коли відвів від них літак, що падав.
- Молодший лейтенант Блоха Юрій Ігорович. Посмертно. У боях в Миколаївській області героїчно захищав побратимів, рятуючи їхнє життя.
- Старший сержант Івашко Андрій Олександрович. Посмертно. Під час ракетного обстрілу ціною власного життя особисто давав інформацію щодо дій ворога.
- Молодший сержант Волков Євгеній Володимирович. Посмертно. За мужність і героїзм під час евакуації поранених у Донецькій області, за порятунок наших військових.
- Генерал-майор Ніколюк Віктор Дмитрович. Уміло керував обороною на північно-східному напрямку, завдяки чому вдалося не допустити захоплення Чернігова.
- Полковник Хода Леонід Олексійович. За період війни під його командуванням було знищено понад 50 машин противника.
- Підполковник Пономаренко Вʼячеслав Анатолійович. Завдяки його діям було знищено значну кількість техніки та військових ворога у місті Гостомелі.
- Підполковник Яковенко Олександр Олексійович. Вивів свої підрозділи з-під артилерійського вогню ворога, завдяки чому зберіг особовий склад і продовжив успішно обороняти Донецьку область.
- Майор Бова Євгеній Петрович. За героїчну оборону Маріуполя та утримання позицій у постійних атаках ворога.
- Капітан Боєчко Василь Васильович. За надзвичайно успішну ліквідацію техніки та живої сили ворога.
- Сержант Мороз Олег Романович. Завдяки його героїчним діям вдалося зупинити наступ ворога в Луганській області.
- Матрос Самофалов Валерій Михайлович. В одному бою вперше в історії цієї війни збив одразу три гвинтокрили ворога.
"Також я підписав указ про нагородження орденами за особисту мужність 39 нацгвардійців, 31 поліцейського (дев'ятьох посмертно), 14 прикордонників (чотирьох посмертно), 23 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій", - додав президент.
Сьогодні звання бригадного генерала присвоєно:
- Нечаєву Олегу Олександровичу. За успішну оборону Київської області.
- Ліщинському Владиславу Вацлавовичу. За надзвичайно успішні дії проти ворога у Херсонській області.
- Гуцолу Володимиру Володимировичу. За успішне знищення повітряного десанту ворога у Василькові.
- Демʼянчику Григорію Петровичу. За успішну організацію підготовки особового складу для наших військових підрозділів.
Нагадаємо, вчора Зеленський присвоїв звання Героя України 14 захисникам держави у війні з Росією.