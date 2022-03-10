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Премʼєр-міністр закликав бізнес у безпечних регіонах відновлювати роботу

"Відновлюйте виробництва, виводьте людей на роботу там, де це можливо. Повертайте працівників". 

Премʼєр-міністр закликав бізнес у безпечних регіонах відновлювати роботу
Денис Шмигаль
Фото: www.kmu.gov.ua

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль закликав представників бізнесу відновлювати роботу у безпечних регіонах. Про це він заявив у вечірньому зверненні до громадян. 

"Хочу ще раз звернутись до бізнесу. Відновлюйте виробництва, виводьте людей на роботу там, де це можливо. Повертайте працівників", - закликав він.

Крім того Денис Шмигаль повідомив, що у тих областях, які знаходяться зараз на передовій, має бути відновлена робота підприємств харчової промисловості. 

"Наразі одне з головних завдань Уряду - це проведення посівної в тих регіонах нашої країни, де немає активних бойових дій. Наш пріоритет – це продовольчі культури.

Ми активізували нашу роботу з аграріями в цьому напрямку, аби Україна була повністю забезпечена необхідною кількістю продовольства. Має бути відновлена робота підприємств харчової промисловості в тих областях, які зараз знаходяться не на передовій", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що збитки України від руйнувань через військове вторгнення Росії становлять щонайменше $100 млрд, війна призвела до повного зупинення половини українських підприємств.

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