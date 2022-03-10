Збитки України від вторгнення РФ перевищили $100 млрд, зупинена робота половини підприємств, - радник президента

Збитки України від руйнувань через військове вторгнення Росії становлять щонайменше $100 млрд, війна призвела до повного зупинення половини українських підприємств.

Про це заявив радник президента Олег Устенко під час онлайн-дискусії, організованої Peterson Institute for International Economics, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нині близько 50% нашого бізнесу не працює. Інші підприємства працюють на межі своїх можливостей", - сказав Устенко.

За попередніми підрахунками, вартість руйнувань, зокрема інфраструктури, лікарень, житлових будинків, сягнула $100 млрд, але це приблизна оцінка. За словами Устенка, заморожені в різних країнах російські активи, включно з резервами російського центробанку, мають бути спрямовані на фінансування відновлення цих руйнувань в Україні.

Радник президента також зазначив, що прораховується можливість використати для цього заарештовані активи російських олігархів.

Раніше заступник глави Національного банку України Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Bloomberg оцінив падіння ВВП країни у дні після розпочатої Росією 24 лютого війни у 50%. За словами голови Нацбанку Кирила Шевченка, наразі бойовими діями та масованими артобстрілами охоплено території понад десяти областей, а також місто Київ, на які припадало понад половина ВВП країни.

"Точний прогноз щодо ВВП можна зробити лише після завершення бойових дій", - зазначив він.

Шевченко також наголосив, що вплив війни по секторах нерівномірний. Найбільше постраждав сектор послуг, тоді як деякі галузі переорієнтували виробництво в умовах воєнного стану на виробництво продукції для потреб захисту країни (харчова та текстильна промисловість, машинобудування, виробництво будівельних матеріалів). На його думку, це певною мірою може знизити вплив війни на економіку.

У 2021 році ВВП України становив близько $200 млрд.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава формує нові резерви й акумулює ресурси, щоб армія була забезпечена всім необхідним і для оборони, і для подальшого звільнення окупованих територій.

МВФ уже перерахував Україні 1,4 млрд доларів екстреної допомоги. Раніше ЄБРР виділив 2 млрд євро допомоги Україні та країнам, які приймають біженців. Світовий банк виділив Україні додатково $723 млн для "виходу з надзвичайної економічної ситуації".