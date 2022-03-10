Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
Загинув екснардеп Євген Дейдей
Загинув екснардеп Євген Дейдей
Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
ГоловнаСуспільствоВійна

Збитки України від вторгнення РФ перевищили $100 млрд, зупинена робота половини підприємств, - радник президента

Радник президента пропонує спрямовувати відновлення цих руйнувань заморожені гроші російських олігархів.

Збитки України від вторгнення РФ перевищили $100 млрд, зупинена робота половини підприємств, - радник президента
Фото: скрин відео

Збитки України від руйнувань через військове вторгнення Росії становлять щонайменше $100 млрд, війна призвела до повного зупинення половини українських підприємств.

Про це заявив радник президента Олег Устенко під час онлайн-дискусії, організованої Peterson Institute for International Economics, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нині близько 50% нашого бізнесу не працює. Інші підприємства працюють на межі своїх можливостей", - сказав Устенко.

За попередніми підрахунками, вартість руйнувань, зокрема інфраструктури, лікарень, житлових будинків, сягнула $100 млрд, але це приблизна оцінка. За словами Устенка, заморожені в різних країнах російські активи, включно з резервами російського центробанку, мають бути спрямовані на фінансування відновлення цих руйнувань в Україні.

Радник президента також зазначив, що прораховується можливість використати для цього заарештовані активи російських олігархів.

Раніше заступник глави Національного банку України Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Bloomberg оцінив падіння ВВП країни у дні після розпочатої Росією 24 лютого війни у 50%. За словами голови Нацбанку Кирила Шевченка, наразі бойовими діями та масованими артобстрілами охоплено території понад десяти областей, а також місто Київ, на які припадало понад половина ВВП країни.

"Точний прогноз щодо ВВП можна зробити лише після завершення бойових дій", - зазначив він.

Шевченко також наголосив, що вплив війни по секторах нерівномірний. Найбільше постраждав сектор послуг, тоді як деякі галузі переорієнтували виробництво в умовах воєнного стану на виробництво продукції для потреб захисту країни (харчова та текстильна промисловість, машинобудування, виробництво будівельних матеріалів). На його думку, це певною мірою може знизити вплив війни на економіку.

У 2021 році ВВП України становив близько $200 млрд.

Нагадаємо, прем’єр-міністр  Денис Шмигаль заявив, що держава формує нові резерви й акумулює ресурси, щоб армія була забезпечена всім необхідним і для оборони, і для подальшого звільнення окупованих територій.

МВФ уже перерахував Україні 1,4 млрд доларів екстреної допомоги. Раніше ЄБРР виділив 2 млрд євро допомоги Україні та країнам, які приймають біженців. Світовий банк виділив Україні додатково $723 млн для "виходу з надзвичайної економічної ситуації".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також