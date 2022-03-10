Російські окупанти вдруге обстріляли Харківський ФТІ, де розташована ядерна установка, - Геращенко

Радник міністра МВС повідомив, що тут знаходяться "джерела радіаційного опромінення, що використовується в наукових цілях".

У Харкові 10 березня близько 20:30 російська авіація обстріляла Фізико-технічний інститут.

Про це у своєму Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Тут вперше в Європі було виявлено нейтрон у 1930 році. Там же знаходяться джерела радіаційного опромінення, що використовується в наукових цілях", – написав Геращенко.

Нагадаємо, 6 березня російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" територію Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут".

Тут розташована дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів", в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів. Руйнування такої установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи. Слідчі СБУ в Харківській області відкрили кримінальне провадження за статтею "Екоцид".