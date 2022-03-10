Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що під час мобілізації "ніхто не буде забирати непідготовлених людей до армії і не відправлятиме на фронт".

У своєму відеозверненні Резніков наголосив, що наразі вже понад 100 тис. українців вступило до лав тероборони. Також понад 200 тисяч наших громадян повернулися з Європи, щоб захищати свою країну. Крім того, є іноземні добровольці, які готові воювати з російськими окупантами.

"Хочу звернутися до усіх військовозобов’язаних українців. У державі оголошено воєнний стан, триває мобілізація. Командування Збройних сил просить вас не втрачати контакт. Будьте на зв'язку, не губіться. Ви потрібні країні! Якщо ви переїхали з родинами до інших регіонів, повідомте місцевий центр комплектування та соціальної підтримки", - сказав міністр оборони.

"Ніхто не буде забирати непідготовлених людей до армії і не відправлятиме на фронт. У цьому немає жодного сенсу. Навпаки. Наша армія зупиняє більш чисельного ворога, тому що вона вмотивована, краще навчена і озброєна. Ми не переможемо Росію кількістю. Ми здолаємо її якістю. До бойових підрозділів будуть відправлятися ті, хто має відповідні навички, зброю та оснащення", - наголосив Резніков.

Міністр попросив бути на контакті з центром комплектування за місцем фактичного проживання. Це потрібно не тільки для оборони, а загалом для країни та економіки.

"Щодо економіки. Війна істотно впливає на стан країни. Цього року ми значно менше виробимо і зберемо менший врожай. Бо треба не тільки звільнити наші лани від ворога, треба їх розмінувати. Це час. Ми переможемо Росію, тільки якщо економіка буде працювати і створюватиме відповідні можливість для оборони. Наші партнери, міжнародні фінансові організації оголосили про значні обсяги підтримки для України. Після перемоги ми швидко відновимо усе зруйноване. Але до перемоги ми маємо запустити роботу всього, що можна", - наголосив Резніков.

Нагадаємо, раніше Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП. Також від початку війни в Україні загинуло понад 12 тис. російських військових.