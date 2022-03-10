Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.
За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 березня орієнтовно склали:
- особового складу – понад 12 000 осіб,
- танків ‒ 335 од.,
- бойових броньованих машин ‒ 1105 од.,
- артилерійських систем – 123 од.,
- РСЗВ – 56 од.,
- засоби ППО – 29 од.,
- літаків – 49 од.,
- гелікоптерів – 81 од.,
- автомобільної техніки – 526 од.,
- кораблі – 3 од.,
- цистерн з ПММ – 60,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
Дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
За даними Міністерства оборони, на 15-й день повномасштабної війни Росії проти України основні зусилля українських сил зосереджено на південно-східному напрямку.