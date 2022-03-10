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Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП

Від початку війни в Україні загинуло понад 12 тис. російських військових.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 березня орієнтовно склали:

  • особового складу – понад 12 000 осіб, 
  • танків ‒ 335 од., 
  • бойових броньованих машин ‒ 1105 од., 
  • артилерійських систем – 123 од., 
  • РСЗВ – 56 од., 
  • засоби ППО – 29 од.,
  • літаків – 49 од., 
  • гелікоптерів – 81 од., 
  • автомобільної техніки – 526 од.,
  • кораблі – 3 од.,
  • цистерн з ПММ – 60, 
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. 

За даними Міністерства оборони, на 15-й день повномасштабної війни Росії проти України основні зусилля українських сил зосереджено на південно-східному напрямку.

Фото: Pravda Gerashchenko
Фото: Pravda Gerashchenko
Фото: Pravda Gerashchenko
Фото: ДСНС України
Фото: Pravda Gerashchenko
Фото: МВС
Фото: Україна: оперативно

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