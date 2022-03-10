Від початку війни в Україні загинуло понад 12 тис. російських військових.

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 березня орієнтовно склали:

особового складу – понад 12 000 осіб,

танків ‒ 335 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1105 од.,

артилерійських систем – 123 од.,

РСЗВ – 56 од.,

засоби ППО – 29 од.,

літаків – 49 од.,

гелікоптерів – 81 од.,

автомобільної техніки – 526 од.,

кораблі – 3 од.,

цистерн з ПММ – 60,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

За даними Міністерства оборони, на 15-й день повномасштабної війни Росії проти України основні зусилля українських сил зосереджено на південно-східному напрямку.