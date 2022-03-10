Основні зусилля українських сил — на південно-східному напрямку, — Міноборони

Триває кругова оборона Маріуполя, захищені від наступу Харків та Охтирка.

Міністерство оборони України виклало оперативну інформацію станом на 06:00 10 березня, 15-й день повномасштабної війни Росії проти України.

"Сили оборони України продовжують стримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів. Захищають українські міста Харків та Охтирку. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя", — йдеться у зведенні.

Міноборони повідомляє, що українські сили прикривають державний кордон з Республікою Білорусь. Утримують оборону Чернігова, стримують просування російської армії в напрямку Києва.

"Угруповання сил і засобів оборони міста Києва перебуває в постійній готовності до відбиття наступу противника, завдає вогневого ураження наступальним угрупованням окупантів та утримує визначені оборонні рубежі", — йдеться у зведенні.

На південному напрямку російські війська стримують у напрямках на Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка Херсонської області.

"На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони".

Угруповання Повітряних сил Збройних сил України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу противника, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітно-ракетних військ знищили чотири штурмовики Су-25 та два вертольоти противника.

"Противник знизив темпи наступу, його особовий склад деморалізований. Значно збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства", — підсумовують у Міноборони.