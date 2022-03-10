В Україну приїхала нова партія комплектів супутникового інтернету Starlink від Ілона Маска. Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у телеграмі.

"Сьогодні ми отримали вже другу, значно більшу партію станцій Starlink, які допомагають нашим військовим і підтримують роботу критичної інфраструктури та сервісів у медицині, фінансах, енергетиці", – повідомив Федоров.

Фото: телеграм/Федоров

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Нагадаємо, перша партія станцій супутникового інтернету StarLink прибула до України 28 лютого. Starlink – проєкт компанії SpaceX Ілона Маска, який за допомогою супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Проєкт запустили 2020 року в США та Канаді.

Starlink – це мережа супутників. Ці супутники на орбіті взаємодіють між собою на частоті понад 10 тисяч ГГц завдяки лазерному променю. Із наземними станціями та терміналами користувачів зв'язок забезпечується Ка-антенами через радіодіапазони із частотою 12 ГГц. Швидкість такого інтернету – до 1Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна в будь-якій точці Землі.