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Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов

Про розпач росіян свідчить зміна риторики навіть запеклих пропагандистів.

Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
Фото: Скріншот відео

Уряд Росії звільнив з посад вісьмох генералів і змінив тактику ведення війни в Україні. Про це сьогодні в ефірі спільного телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, на сьогоднішній день у Росії змінилися плани війни, яку вони хотіли зробити за два-три дні і "пройти маршем Хрещатиком".

"Цього немає і ніколи не буде. Ба більше, вони зараз перейшли до іншої тактики. Вони змінили керівництво. У них було знято близько 8 генералів зі своїх посад, тому що вони не виконали завдання. Зараз призначені нові", – повідомив Данілов.

За словами Данілова, те, що відбувається зараз у Росії, можна назвати "розпачем", про що свідчить зміна риторики пропагандистів.

"Уже навіть такі, як Соловйов і багато інших мерзотників, дають задню, починають розмірковувати, а що не так, а ми не думали, що це є нація, що вони так згуртувалися, тощо", - сказав секретар РНБО.

Данілов також додав, що у вівторок, 8 березня, Конгрес США заслухав розвідувальні підрозділи щодо ситуації в Україні, "і всі вони у прогнозах сказали, що перемога буде за нами".

Нагадаємо, вночі 24 лютого російські війська перетнули український кордон на півночі, півдні та сході й одночасно атакували з повітря 16 українських міст. Світова спільнота - зокрема, США, Японія та країни Євросоюзу - запровадила проти Росії низку санкцій, але російські військові залишаються в Україні, атакуючи мирне населення.

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