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Посольство США закликало американців негайно покинути Росію

Заклик пов'язаний із вторгненням росію в Україну.

Посольство США закликало американців негайно покинути Росію
Фото: facebook/Olena Vashchenko

Посольство США у Росії рекомендує американцям негайно залишити територію Росії. Відповідне повідомлення сьогодні опублікував Держдепартамент США.

"Громадяни США повинні негайно покинути росію, скориставшись одним з обмеженої кількості все ще доступних комерційних варіантів", - сказано в повідомленні.

Громадянам США рекомендовано виїжджати вже зараз "з огляду на невизначеність обставин у цій країні після початку недавніх військових дій Росії в Україні". Посольство також обіцяє щоденно оновлювати інформацію про доступні маршрути.

"Ті, хто хоче виїхати з Росії, повинні розглянути питання про вжиття наступних кроків для полегшення своїх подорожей. Дізнайтеся про комерційні авіамаршрути через неєвропейські напрямки. Наразі найефективнішим способом бронювання подорожі є звернення безпосередньо до авіакомпаній. Дати польотів і доступність значно відрізняються в залежності від авіакомпанії. Рейси залишаються доступними через Близький Схід та/або азіатські транзитні пункти великих авіакомпаній", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, перед початком війни Держдепартамент США рекомендував виїхати неключовим працівникам посольства в Україні, а згодом розширив рекомендацію для всіх американських громадян та переніс посольство із Києва до Львова.

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