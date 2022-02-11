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Посольство США порадило американцям негайно залишити Україну

"Умови безпеки, особливо уздовж кордону, в окупованому Росією Криму та на сході України, який контролюється РФ, непередбачувані та можуть різко погіршитись". 

Посольство США порадило американцям негайно залишити Україну
Фото: economy-ukraine.com.ua

Посольство США в Україні оновило рекомендації щодо подорожей для своїх громадян. Американцям, як і раніше, радять не відвідувати Україну, але, окрім цього, тепер і покинути її негайно. 

Про це йдеться на сайті Посольства.

"Ті, хто перебувають в Україні, повинні поїхати зараз комерційними чи приватними засобами. Якщо ви лишаєтесь в Україні, виявляйте підвищену обережність у звʼязку зі злочинністю, громадськими заворушеннями та потенційними бойовими діями, якщо Росія вдастся до військових дій", – зазначили в дипломатичній установі. 

Там також заявили, що продовжують надходити повідомлення про нарощування Росією військової міці на кордоні України, що вказує на можливість воєнних дій. 

"Умови безпеки, особливо уздовж кордону, в окупованому Росією Криму та на сході України, який контролюється РФ, непередбачувані та можуть різко погіршитись. По всій країні, зокрема й у Києві, регулярно проходять демонстрації, що інколи переростають у насильство", – додали дипломати. 

Посольство стверджує, що "воєнні дії можуть початися в будь-який час і без попередження", а Штати не зможуть евакуювати своїх громадян. 

У попередніх рекомендаціях щодо подорожей в Україну американцям радили утриматись від поїздок через коронавірус та ескалацію з боку Росії, але порад негайно виїхати не було. Поїхати обовʼязково мали тільки члени родин американських дипломатів та самі працівники посольства, але вони – за бажанням. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден у інтервʼю закликав американських громадян негайно покинути Україну і попередив про потенційний великий конфлікт із Москвою, якщо американські та російські війська вступлять у бій на українській території.

Міністр оборони України Олексій Резніков минулого тижня говорив, що ймовірність значної ескалації продовжує оцінюватись як низька. Російські війська біля України стоять всі вісім років війни. 

Президент Володимир Зеленський підкреслював, що стягування військ – це психологічний тиск, який Росія чинить на Україну та світ. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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