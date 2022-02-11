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У Берліні завершилась зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"

Переговори тривали майже дев'ять годин.

У Берліні завершилась зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"
Фото: president.gov.ua

У Берліні завершились переговори політичних радників лідерів "нормандської четвірки". Українську делегацію очолював глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Як повідомляє пресслужба глави держави, переговори тривали майже дев'ять годин.

За результатами переговорів Андрій Єрмак провів брифінг у приміщенні Посольства України в Німеччині. 

Напередодні голова Андрій Єрмак заявив, що українська сторона на переговорах хоче розблокувати роботи ТКГ для подальшого просування у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Він також зазначав, що представники України порушать питання щодо розблокування процесу взаємного звільнення та обміну утримуваних осіб, відкриття КПВВ на лінії розмежування, а також запропонують ініціативи щодо покращення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни.

Попередня зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" відбулася 26 січня у Парижі. Тоді сторони домовилися продовжувати діалог щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, минула зустріч очільників країн "нормандської четвірки" – Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона, Ангели Меркель та Володимира Путіна – відбулася в грудні 2019 року. Відтоді російська сторона фактично блокує нові переговори в цьому форматі і вимагає від України прямих розмов з представниками підконтрольних їм терористичних "ДНР" і "ЛНР".

Президент Зеленський під час зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном висловив надію, що невдовзі в "нормандському форматі" вдастся зустрітися не тільки радникам, а й самим лідерам країн. Метою перемовин, як і раніше, є врегулювання російсько-української війни.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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