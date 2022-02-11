Джонсон у штаб-квартирі НАТО разом з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом обговорює заходи для стримування загроз з боку Росії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час свого візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі в четверг записав відео на підтримку України.

Відповідне відео оприлюднене у Twitter глави британського уряду.

"Україна нічого не просить, крім миру і суверенітету, можливості обирати власну долю, і шукає свої альянси як і будь-яка незалежна держава. Британія завжди відстоювала ці принципи, і ми не відступимо зараз", - сказав Джонсон.

Ukraine asks for nothing except for peace and sovereignty, able to choose its own destiny and seek its own alliances like any other independent state.



Britain has always stood for these principles and we will not flinch now. pic.twitter.com/QB6mDcmNec — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 10, 2022

За словами очільника британського уряду, стягування російських військ до кордонів України є найбільшою загрозою системі європейської безпеки з часу завершення "холодної війни".

Джонсон зауважив, що у штаб-квартирі НАТО разом з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом обговорює заходи для стримування загрози з боку Росії. Йдеться, зокрема, про напрацювання санкцій щодо РФ на випадок її вторгнення до України, а також підсилення східного флангу НАТО.

Британія також продовжує надавати підтримку Україні. Зокрема йдеться про підготовку українських військових, а також надання українським Збройним силам 2 тисяч протитанкових комплексів NLAW.

Джонсон закликав Захід бути єдиним і рішучим, щоб уникнути російського вторгнення, яке стане абсолютною катастрофою "не лише для України, але для Росії і для світу".

Раніше сьогодні Джонсон повідомив про переміщення російських військ біля кордонів з Україною. Він також зазначив, що має сумніви у тому, що Москва вже ухвалила рішення про подальші дії.