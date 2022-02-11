Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час свого візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі в четверг записав відео на підтримку України.
Відповідне відео оприлюднене у Twitter глави британського уряду.
"Україна нічого не просить, крім миру і суверенітету, можливості обирати власну долю, і шукає свої альянси як і будь-яка незалежна держава. Британія завжди відстоювала ці принципи, і ми не відступимо зараз", - сказав Джонсон.
Ukraine asks for nothing except for peace and sovereignty, able to choose its own destiny and seek its own alliances like any other independent state.— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 10, 2022
Britain has always stood for these principles and we will not flinch now. pic.twitter.com/QB6mDcmNec
За словами очільника британського уряду, стягування російських військ до кордонів України є найбільшою загрозою системі європейської безпеки з часу завершення "холодної війни".
Джонсон зауважив, що у штаб-квартирі НАТО разом з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом обговорює заходи для стримування загрози з боку Росії. Йдеться, зокрема, про напрацювання санкцій щодо РФ на випадок її вторгнення до України, а також підсилення східного флангу НАТО.
Британія також продовжує надавати підтримку Україні. Зокрема йдеться про підготовку українських військових, а також надання українським Збройним силам 2 тисяч протитанкових комплексів NLAW.
Джонсон закликав Захід бути єдиним і рішучим, щоб уникнути російського вторгнення, яке стане абсолютною катастрофою "не лише для України, але для Росії і для світу".
Раніше сьогодні Джонсон повідомив про переміщення російських військ біля кордонів з Україною. Він також зазначив, що має сумніви у тому, що Москва вже ухвалила рішення про подальші дії.