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Президенти України та Польщі обговорили дипломатичні зусилля з деескалації

Зеленськийподякував Польщі за стабільну підтримку України на шляху європейської інтеграції.

Президенти України та Польщі обговорили дипломатичні зусилля з деескалації
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові обговорив з польським колегою Анджеєм Дудою актуальні дипломатичні зусилля щодо деескалації ситуації навколо України.

"Під час телефонної розмови з моїм другом президентом Польщі Анджеєм Дудою обговорили актуальні дипломатичні зусилля з деескалації. Позитивно відзначили досягнення домовленості щодо транспортних дозволів. Вдячний дружній Польщі за стабільну підтримку України на шляху європейської інтеграції", - написав Зеленський у своєму Twitter у четвер.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Нагадаємо, 8 лютого президент Франції Емманюель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда та канцлер ФРН Олаф Шольц у обговорили у Берліні ситуацію навколо України. Лідери наголосили на необхідності домогтися мирного врегулювання проблеми шляхом переговорів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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