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Українські полярники зареєстрували на станції “Академік Вернадський” температурний рекорд

Температура піднялася до + 12,7 С.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Цього тижня на українській антарктичній станції “Академік Вернадський” зареєстрували температурний рекорд: температура піднялася до + 12,7 С°. 

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

За словами метеоролога Олександра Надточія, попередній рекорд був зафіксований 1985 року, і він становив +11,7 С°. 

Водночас аномальні температури були відзначені й на інших антарктичних станціях на острові Кінг Джордж, що розташований північніше “Вернадського”.

Науковці пов'язують таке різке потепління з явищем “атмосферної ріки”, посиленим ефектом “гірського фену”. 

Атмосферна ріка – це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко перенесла теплі маси повітря та вологи з тропіків в Антарктиду. Власне цьому присвячені спільні дослідження французького та українських метеорологів, які зараз тривають на “Вернадському” в межах всесвітньої ініціативи “Рік полярного прогнозування”.

Ефект “гірського фену” – це сильний теплий вітер з гір. У той час, коли на станції був зареєстрований температурний рекорд, сила вітру була досить висока – 27,9 м/c. Причиною розвитку цього ефекту є утворення опадів над горами (від чого повітря втрачає вологу і нагрівається). Оскільки внаслідок посилення глобального потепління очікується збільшення кількості опадів в полярних районах, то і інтенсивність фенів надалі посилюватиметься.

“Такі температурні рекорди насторожують, адже вони є одним зі свідчень зміни клімату”, – зазначили полярники. 

Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Нагадаємо, в грудні на станції “Академік Вернадський” був зафіксований інший рекорд – висота снігового покриву сягнула 3 м.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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