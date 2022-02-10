Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

За словами метеоролога Олександра Надточія, попередній рекорд був зафіксований 1985 року, і він становив +11,7 С°.

Водночас аномальні температури були відзначені й на інших антарктичних станціях на острові Кінг Джордж, що розташований північніше “Вернадського”.

Науковці пов'язують таке різке потепління з явищем “атмосферної ріки”, посиленим ефектом “гірського фену”.

Атмосферна ріка – це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко перенесла теплі маси повітря та вологи з тропіків в Антарктиду. Власне цьому присвячені спільні дослідження французького та українських метеорологів, які зараз тривають на “Вернадському” в межах всесвітньої ініціативи “Рік полярного прогнозування”.

Ефект “гірського фену” – це сильний теплий вітер з гір. У той час, коли на станції був зареєстрований температурний рекорд, сила вітру була досить висока – 27,9 м/c. Причиною розвитку цього ефекту є утворення опадів над горами (від чого повітря втрачає вологу і нагрівається). Оскільки внаслідок посилення глобального потепління очікується збільшення кількості опадів в полярних районах, то і інтенсивність фенів надалі посилюватиметься.

“Такі температурні рекорди насторожують, адже вони є одним зі свідчень зміни клімату”, – зазначили полярники.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Нагадаємо, в грудні на станції “Академік Вернадський” був зафіксований інший рекорд – висота снігового покриву сягнула 3 м.