У Карпатах зберігається високий рівень небезпеки сходження лавин

За прогнозами синоптиків, у високогір'ї — посилення вітру до 17-22 м/с.

У високогір'ї Карпат 6-7 лютого очікують значну небезпеку сходження лавин. Рятувальники просять людей утриматися від виходів у високогір’я та залишатися лише в межах визначених гірськолижних трас.

Про це повідомляє управління ДСНС у Закарпатті.

Рятувальники стверджують, що через снігопади та хуртовини у Карпатах зберігатиметься високий третій рівень небезпеки сходження лавин.

За прогнозами синоптиків, у горах і надалі падатиме сніг та збережеться ожеледиця. Очікують налипання мокрого снігу, у високогір'ї — посилення вітру до 17-22 м/с, хуртовини та відкладення ожеледі.

Нагадаємо, напередодні в Австрії на околицях міста Шпісс (Тіроль) п’ятеро людей загинули внаслідок сходження снігової лавини.