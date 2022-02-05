У торговельному центрі у Полтаві на мікрорайоні "Левада" сьогодні, 5 лютого, сталася різанина. Повідомлення про те, що в ТЦ "Мир" у мікрорайоні "Левада" поранили чоловіка, до поліції надійшло від медиків.

Фото: poltava.to

За попередньою версією слідства, у торговому центрі виник конфлікт між відвідувачами, інформують в обласній поліції. Один із учасників конфлікту завдав ножові поранення двом чоловікам.

Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень один чоловік помер на місці. Іншому надається медична допомога.

Фото: poltava.to

Фото: poltava.to

"Особою, що обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, є чоловік, 1959 року народження", – повідомляють у поліції.

Правоохоронці вирішують питання щодо його затримання, повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Розпочато кримінальне провадження за статтями "умисне вбивство" та "замах на умисне вбивство" Кримінального кодексу України.

Слідство з'ясовує обставини та мотиви злочину.