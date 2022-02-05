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У Полтаві 63-річний чоловік зарізав одного з відвідувачів торговельного центру, ще одного поранив

Поліція з’ясовує мотиви та обставини злочину.

У торговельному центрі у Полтаві на мікрорайоні "Левада" сьогодні, 5 лютого, сталася різанина. Повідомлення про те, що в ТЦ "Мир" у мікрорайоні "Левада" поранили чоловіка, до поліції надійшло від медиків.

Фото: poltava.to

За попередньою версією слідства, у торговому центрі виник конфлікт між відвідувачами, інформують в обласній поліції. Один із учасників конфлікту завдав ножові поранення двом чоловікам. 

Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень один чоловік помер на місці. Іншому надається медична допомога. 

Фото: poltava.to

Фото: poltava.to

"Особою, що обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, є чоловік, 1959 року народження", – повідомляють у поліції.

Правоохоронці вирішують питання щодо його затримання, повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. 

Розпочато кримінальне провадження за статтями "умисне вбивство" та "замах на умисне вбивство" Кримінального кодексу України. 

Слідство з'ясовує обставини та мотиви злочину.

Як повідомляли, 29 січня на Київщині виявили чорний фургон з тілами двох осіб. На тілах загиблих правоохоронці виявили численні забійні та колото різані рани. За підозрою у вбивстві подружжя підприємців з Волині поліція затримала 52-річного жителя Василькова.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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