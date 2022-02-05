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У Запоріжжі сталася пожежа в багатоповерхівці, одна людина травмована

Пожежники врятували 69-річну жінку.

У Запоріжжі сталася пожежа в багатоповерхівці, одна людина травмована
Пожежа у Запоріжжі 5 лютого
Фото: ДСНС

У Запоріжжі в суботу, 5 лютого, вранці під час пожежі в багатоповерхівці пожежники врятували людину, ще одна була травмована.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"5 лютого о 7:16 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в п'ятиповерховому будинку на проспекті Соборному Олександрівського району міста. Рятувальники, що прибули на місце події, встановили, що на четвертому поверсі в житловій кімнаті квартири горять меблі і домашні речі на загальній площі 25 кв.м", – йдеться в повідомленні.

Пожежники врятували 69-річну жінку, яка через сильне задимлення не могла вийти з кімнати. Крім цього, під час пожежі травмувалася 80-річна власниця квартири. Жінка самотужки вийшла на вулицю. Постраждалих каретами швидкої допомоги госпіталізували до медичних закладів.

О 7:25 рятувальники локалізували пожежу, а о 7:30 повністю ліквідували. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.

Нагадаємо, що 23 січня у Дніпрі через пожежу в центральному офісі АТБ поліція відкрила кримінальне провадження. 

2 лютого у 9-поверхівці в Кропивницькому трапилась пожежа. Одна людина загинула.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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