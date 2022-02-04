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У Києві кольорами державного прапора підсвітили монумент "Батьківщина-Матір"

Ініціатори акції - Міністерство культури та Національний музей історії України у Другій світовій війні.

У Києві кольорами державного прапора підсвітили монумент "Батьківщина-Матір"
Монумент "Батьківщина-Мати" у Києві
Фото: Укрінформ

В Києві 4 лютого синьо-жовтими кольорами підсвітили монумент "Батьківщина-Матір".

Міністр культури Олександр Ткаченко у своєму профілі на Facebook повідомив, що підсвічувати його будуть сьогодні до 24:00.

"Найвищий монумент України підсвітили кольорами державного прапору на знак єднання нашої нації, задля захисту української землі. Ми – українці – вміємо об’єднуватися заради миру. І ми вдячні, що у багатьох країнах світу підтримують наші зусилля по стримуванню агресора. Прапор – символ нашої незалежності та незламності", - написав Ткаченко.

Нагадаємо, 4 лютого польський Сенат ухвалив постанову про підтримку України

3 лютого Президент Італії Серджо Маттарелла у промові на своїй інавгурації теж висловився на підтримку України."Жодний народ не повинен зазнавати агресії з боку свого сусіда", - заявив Маттарелла.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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