В Києві 4 лютого синьо-жовтими кольорами підсвітили монумент "Батьківщина-Матір".

Міністр культури Олександр Ткаченко у своєму профілі на Facebook повідомив, що підсвічувати його будуть сьогодні до 24:00.

"Найвищий монумент України підсвітили кольорами державного прапору на знак єднання нашої нації, задля захисту української землі. Ми – українці – вміємо об’єднуватися заради миру. І ми вдячні, що у багатьох країнах світу підтримують наші зусилля по стримуванню агресора. Прапор – символ нашої незалежності та незламності", - написав Ткаченко.

Нагадаємо, 4 лютого польський Сенат ухвалив постанову про підтримку України.

3 лютого Президент Італії Серджо Маттарелла у промові на своїй інавгурації теж висловився на підтримку України."Жодний народ не повинен зазнавати агресії з боку свого сусіда", - заявив Маттарелла.