Визначено лауреатів літературної премії імені Максима Рильського

Премія присуджується щороку у двох номінаціях.

Комітет з присудження урядової премії імені Максима Рильського визначив лауреатів за 2021 рік.

Про це повідомила пресслужба Держкомтелерадіо.

Відповідні документи будуть направлені Міністерству культури та інформаційної політики України для внесення до Уряду проєкту постанови про присудження премії.

Премія присуджується щороку у двох номінаціях: за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів та за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу.

На здобуття премії у першій номінації надійшло 8 творів від 6 авторів-перекладачів з англійської на українську. У другій номінації за премію змагалося 5 перекладених творів з української мови на англійську та французьку.

Більшістю голосів комітет визначив у першій номінації переможцем переклад з англійської Олени Бросаліної (літературний псевдонім Олена О’Лір) книги Вільяма Батлера Єйтса “Таємна троянда” (видавництво “Астролябія”, 2020).

У другій номінації переміг переклад Дмитра Чистяка та Ніколь Лоран-Катріс з української мови на французьку збірки поезій сучасного українського поета Павла Мовчана “Срібна кров” (“Sang argenté”, видавництво “Лярматтан”, Париж, 2018).

Олена Бросаліна – перекладачка, поетеса, критик, кандидат філологічних наук, авторка численних статей про поетів української діаспори. Перекладала ірландську англомовну поезію, англійських поеток XIX століття, прозу та поезію. Є ученицею письменника, перекладача, літературознавця, послідовника київських неокласиків Ігоря Качуровського.

Вільям Батлер Єйтс , книгу якого переклала Олена Бросаліна - ірландський поет, драматург, театральний діяч, лауреат Нобелівської премії з літератури 1923 року. До збірки його малої прози “Таємна троянда” увійшли твори, натхненні ірландськими віруваннями та сказаннями, вченням розенкрейцерів та іншими містичними доктринами. Член комітету з присудження премії імені М. Рильського, академік Микола Жулинський зазначив, що Олена Бросаліна виконала дуже складну роботу. “Цей переклад проникає в народну, міфічно-поетичну творчість видатного ірландського поета. До перекладу вона додала коментарі, які пояснюють українському читачеві смисл символів і метафор”, – зазначив Микола Жулинський.

Український письменник-перекладач Дмитро Чистяк та французька письменниця-перекладачка Ніколь Лоран-Катріс – відомі популяризатори української літератури у франкомовних країнах. Франкомовним читачам презентовано поетичні твори з понад півстолітнього доробку Мовчана, що розкриває світу розмаїтий космос України, від фольклору до новочасних естетичних пошуків, які утверджують драматичне становлення української духовної ідентичності й стали відкриттям для зарубіжної аудиторії.

Після виходу в світ збірки “Sang argenté” Павла Мовчана було обрано дійсним членом Європейської академії наук, мистецтв і літератури при Сенаті Франції та відзначено Міжнародною премією імені Наджі Наамана.

Нагадаємо, Премія імені Максима Рильського була заснована 1972 року і відновлена 2013 року. Розмір грошової частини Премії становить 20 тисяч гривень у кожній номінації.