Режисерка стрічки “Клондайк” Марина Ер Горбач отримала нагороду американського кінофестивалю “Санденс” за найкращу режисуру.

Нагороду Горбач отримала у межах міжнародної програми World Cinema Dramatic Competition, яка збирає найкраще світове кіно.

Переможців конкурсних програм оголосили 28 січня, онлайн-покази «Санденсу» триватимуть до 30 січня.

Фільм зображує історію місцевої родини, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.

Ірка і Толік очікують народження першої дитини, а війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування.

Головні ролі у фільмі виконали Оксана Черкашина (“Погані дороги”), Сергій Шадрін (“Чорний ворон”) і Олег Щербина (“Черкаси”).

“Хвилююче кіно, ретельно оформлене, вишукано побудоване і прекрасно виконане. Це фільм про вибір, який ми робимо у часи, коли світ розриває на шматки”, – так фестивальне журі відзначило режисуру фільму.

Тема міжнародної авіакатастрофи МН17 – привід привернути увагу до життя людей під час війни в Україні.

“Ця престижна кінонагорода означає, що нам вдалось перенести глядачів по той бік екранів їх стрічки новин. Я сприймаю цю перемогу як маленьку краплину в багатолітній боротьбі України”, – коментує Марина Ер Горбач.

“Попри те, що я бачив фільм на всіх етапах постпродакшену вже безліч разів, сидячи в залі з групою перед Q&A “Санденсу” з першими глядачами фільму, я пригадував його так, наче бачив вперше. І озирнувшись в якийсь момент в зал на команду, яка так само брала участь у зйомці кожного кадру і не раз читала сценарій, я побачив, що вони теж повністю розчинилися в моменті. Я зрозумів, що фільм не може залишити байдужим, не тільки тих хто бачить його вперше, але і тих, хто вже знає цю історію напам’ять”, каже оператор і співпродюсер «Клондайку» Слава Булаковський.

Одним з партнерів світової прем’єри “Клондайку” на головному незалежному кінофестивалі у США виступила громадська організація Razom for Ukraine.

Рецензії на фільм випустили Screen International, Cineuropa, Film Threat, Silver Screen Riot. “Ідея другого ігрового фільму режисерки Марини Ер Горбач полягає у тому, що можна боротися із самою війною – з її розв'язністю, її бажанням залякувати й підпорядковувати, її безладу та риториці. І жінки роблять це набагато краще за чоловіків, припускає авторка. Головна героїня фільму, Ірка, демонстративно, а часом і відчайдушно воює з війною”, – вважає Лі Маршалл зі Screen International.

“Клондайк” – поетичний і образний фільм, який пробуджує сюрреалістичну атмосферу конфлікту на Сході України”, – зазначає Єлена Лазіч у рецензії для Cineuropa.

У глядацьких відгуках стрічку називають “рівноцінно красивою та потужною”, а також говорять про її актуальність на тлі сучасних новин. Глядачі відзначають гру Оксани Черкашиної: її виконання головної ролі називають “приголомшливим”, а героїню – “однією з найкрутіших жінок у кіно останніх років”.

“Клондайк” створили у копродукції з Туреччиною. В Україні проєкт фільму став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державне фінансування у розмірі 20 мільйонів 768 тисяч гривень.

Марина Ер Горбач – українська режисерка, сценаристка, продюсерка та членкиня Європейської кіноакадемії. Випускниця Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.Карпенка-Карого майстерні М. І. Мерзлікіна, а також Школи режисерської майстерності Анджея Вайди. “Клондайк” – четверта повнометражна робота Марини (“Омар і ми”, “Люби мене”, “Гарчання чорних псів”), вона також є авторкою сценарію.

Оператором та співпродюсером “Клондайку” виступив Святослав Булаковський, засновник української кінокомпанії Kedr Film. Ко-продюсер стрічки – Мехмет Баґадир Ер та його продюсерська компанія Protim V.P.

У 2020 році кінопроєкт переміг на міжнародному конкурсі сценаріїв 12 Puntо медіахолдингу TRT, який гарантував телевізійну трансляцію фільму в ефірі найбільшого турецького мовника. Також фільм отримав приз індустріальної секції Antalya Film Forum. У листопаді “Клондайк” було представлено у секції Work in Progress cocoWIP 2021 кінофестивалю у Котбусі (Німеччина).

Український прокат стрічки заплановано на 2022 рік.

Нагадаємо, документальний фільм “Будинок зі скалок” спільного виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії отримав на Санденсію премію за кращу режисуру у категорії “Світове документальне кіно”.

Кінофестиваль “Санденс” – національний американський кінофестиваль незалежного кіно. Проводиться щороку наприкінці січня в Парк-Сіті, штат Юта, США.