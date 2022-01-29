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Документалка про дитячий притулок поблизу лінії фронту на сході України отримала нагороду фестивалю Санденс

Стрічка розповідає про виховательок, які піклуються про сиріт та дітей зі складних сімей.

Документальний фільм “Будинок зі скалок” спільного виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії отримав премію за кращу режисуру у категорії “Світове документальне кіно” на кінофестивалі Санденс.

Про це повідомили у благодійному фонді “Голоси дітей”.

Стрічка розповідає про кількох виховательок у притулку поруч з лінією бойових дій на сході України, які піклуються про сиріт та дітей зі складних сімей. Родини цих дітлахів роками руйнувалися внаслідок війни.

“Фільму не було без наших Олени Розвадовської та Азада Сафарова, які вcім серцем долучились до його створення. Команда працювала над стрічкою протягом 2,5 років, аби історії дітей війни були почуті”, – йдеться у повідомленні.

У фонді зазначено, що про фільм вже написали найвизначніші профільні ЗМІ США, і майже в кожній рецензії згадується військова агресія Росії проти України.

Режисер стрічки – Сімон Леренг Вільмонт, лінійний продюсер та другий режисер – Асад Сафаров.

Нагадаємо, кінофестиваль “Санденс” – національний американський кінофестиваль незалежного кіно. Проводиться щороку наприкінці січня в Парк-Сіті, штат Юта, США.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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