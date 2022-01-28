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Окупаційні війська двічі порушили режим тиші на Донбасі, українські військові не постраждали

Зокрема, російські найманці стріляли біля Мар'їнки.

Окупаційні війська двічі порушили режим тиші на Донбасі, українські військові не постраждали
Фото: pressjfo.news

Упродовж минулої доби, 27 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"На Луганщині, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних Сил України, особовим складом опорного пункту було виявлено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника. Завдяки пильності та рішучості військовослужбовців Збройних Сил України ворог відмовився від своїх намірів та відступив на тимчасово окуповану територію", - нагадали в штабі.

Крім цього, неподалік Мар'їнки російські найманці обстрілювали позиції українських військ зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців  немає.

Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 26 січня Тристороння контактна група по Донбасу провела перше у 2022 році засідання. Як наголосив представник ОБСЄ Міко Кіннунен, дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню дозволило знизити кількість обстрілів на 75%.

Однак повного припинення порушень режиму припинення вогню не досягнуто, що призводить до втрат у Збройних силах України та руйнації громадянської інфраструктури.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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