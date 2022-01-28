Окупаційні війська двічі порушили режим тиші на Донбасі, українські військові не постраждали

Упродовж минулої доби, 27 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"На Луганщині, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних Сил України, особовим складом опорного пункту було виявлено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника. Завдяки пильності та рішучості військовослужбовців Збройних Сил України ворог відмовився від своїх намірів та відступив на тимчасово окуповану територію", - нагадали в штабі.

Крім цього, неподалік Мар'їнки російські найманці обстрілювали позиції українських військ зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців немає.

Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 26 січня Тристороння контактна група по Донбасу провела перше у 2022 році засідання . Як наголосив представник ОБСЄ Міко Кіннунен, дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню дозволило знизити кількість обстрілів на 75%.

Однак повного припинення порушень режиму припинення вогню не досягнуто, що призводить до втрат у Збройних силах України та руйнації громадянської інфраструктури.