Суд у Дніпрі підтвердив вирок Плотницькому та ще двом бойовикам "ЛНР" за збиття літака Іл-76

Дніпровський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та залишив без змін рішення суду першої інстанції, який засудив до довічного позбавлення волі колишнього керівника терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького, заступника командира незаконного збройного формування "Батальйон Заря" Андрія Патрушева та командира незаконного збройного формування "Вітязь" Олексія Гурєєва.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Усіх засуджено за вчинення терористичного акту (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу).

"За даними слідства, з метою блокування сил АТО вони влаштували засідки та керували групами бойовиків, озброєних переносним зенітно-ракетним комплексом, що перекривали авіаційне сполучення аеропорту м. Луганська. 14 червня 2014 року під час здійснення заходу на посадку в аеропорт м. Луганськ цим ПЗРК був уражений військово-транспортний літак Іл-76. Обстріл було організовано та здійснено під чітким керівництвом засуджених", - йдеться в повідомленні.

Вирок набрав законної сили.

"Нарзі Службою безпеки України вживаються заходи для забезпечення виконання рішення суду в частині затримання обвинувачених та етапування їх для відбування покарання", - додали в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, 14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76 Збройних сил України. Всі 49 осіб, які були на борту, загинули. Відповідальність за збиття відразу після катастрофи взяла на себе "ЛНР".

Раніше у справі про збиття Іл-76 судили також українського генерала Віктора Назарова. Суди двох інстанцій визнали його винним у службовій недбалості та призначили йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. У травні 2021 року Верховний Суд виправдав генерала Назарова.