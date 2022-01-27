Фото: facebook/Borys Filatov

Правоохоронці затримали солдата-строковика, який влаштував стрілянину в Дніпрі, в ході якої загинуло пʼятеро людей і ще пʼять було поранено.

Про це в Facebook повідомив мер Дніпра Борис Філатов. Інформацію про затримання підтвердили в пресслужбі МВС.

"Затримали стрілка. В Підгородньому. Паніку припинити. А в свою поліцію треба вірити і її любити", – написав Філатов.

Фото: ДБР

Фото: facebook/Borys Filatov

Доповнення. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у Facebook повідомив, що буде створено комісія по вивченню обставин, які могли привести до таких дій військовослужбовця.

"Також будуть вивчатися обставини проходження Артемом Рябчуком військово медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї. Після вивчення умов та обставин, що призвели до трагедії будуть зроблені висновки. В тому числі кадрові", – зазначив він.

За даними Міністерства внутрішніх справ, о 3:40 на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" 20-річний Артем Рябчук під час видачі зброї раптово відкрив вогонь по колегах. Він розстріляв караул військових Національної гвардії, після чого втік зі зброєю.

Серед загиблих – пʼятеро військових і одна цивільна людина. Хто саме поранений – не повідомляється.

Для затримки зловмисника ввели оперативний план "Сирена". Мотиви хлопця поки не повідомляються. ДБР розпочало кримінальне провадження за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).