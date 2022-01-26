У Житомирській області перейменували вулицю Терешкової

Але там все ще лишилося пʼять вулиць, названих на честь космонавтки-"єдинороски".

У селі Гадзинка Житомирської області перейменували вулицю, названу на честь космонавтки, нині – депутатки Держдуми від "Єдиної Росії" Валентини Терешкової.

Про це LB.ua стало відомо з відповіді на запит.

Рішенням сесії Глибочицької сільської ради №14 від 23.12.2021 року “Про перейменування вулиць на території Глибочицької сільської ради” вулицю Терешкової перейменовано на Хранівську.

У с. Глибочиця на найближчих сесіях планують перейменувати вулицю Терешкової на Зелену, а провулок Терешкової на провулок Зелений.

При цьому у с. Ліщин Станишівської громади та с. Обиходи Коростенського району саботують перейменування вулиць Терешкової.

Нагадаємо, космонавтка Валентина Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона виступила ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році.

Вулиці на честь Валентини Терешкової підпадають під дію Закону “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, бо вона у 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС.