Росія вимагає вивести війська НАТО з Румунії та Болгарії
Росія вимагає вивести війська НАТО з Румунії та Болгарії
США передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану
США передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану
Війна та фінанси: як загроза агресії впливає на українську економіку
Війна та фінанси: як загроза агресії впливає на українську економіку
"Харків, який під контролем уряду України, може бути окупованим", – Зеленський про можливий наступ Росії
"Харків, який під контролем уряду України, може бути окупованим", – Зеленський про можливий наступ Росії
Reuters показало нові супутникові фото дислокованих біля України військ РФ
Reuters показало нові супутникові фото дислокованих біля України військ РФ
У Навального опублікували реальні фотографії "палацу Путіна"
У Навального опублікували реальні фотографії "палацу Путіна"
Мер Харкова: ніяка Росія місто не захопить
Мер Харкова: ніяка Росія місто не захопить
США наклали санкції на чотирьох українських політиків, пов'язаних з Росією
США наклали санкції на чотирьох українських політиків, пов'язаних з Росією
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Чернігівщині перейменували дві останні вулиці імені "єдинороски" Терешкової

Тепер це вулиці Пашківська та Квітнева.

На Чернігівщині перейменували дві останні вулиці імені "єдинороски" Терешкової
Депутат Держдуми РФ Валентина Терешкова
Фото: Московский комсомолец

У селах Безуглівка та Курилівка, що на Чернігівщині, депутати одноголосно перейменували вулиці Терешкової у Пашківську та Квітневу відповідно.

Про це LB.ua стало відомо зі своїх джерел.

26 грудня відбулись громадські слухання, де мешканці сіл підтримали перейменування вулиць. А 21 січня депутати Талалаївської сільської ради одноголосно підтримали перейменування.

Нагадаємо, космонавтка Валентина Терешкова є депутаткою Держдуми Росії, 1 березня 2014 рокувона голосувала за окупацію Криму, а також саме вона виступила ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році.

Вулиці на честь Терешкової підпадають під дію Закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", бо вона у 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС.

У грудні на Миколаївщині перейменували останню в області вулицю Терешкової.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, кореспондент LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також