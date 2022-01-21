На Чернігівщині перейменували дві останні вулиці імені "єдинороски" Терешкової

Тепер це вулиці Пашківська та Квітнева.

У селах Безуглівка та Курилівка, що на Чернігівщині, депутати одноголосно перейменували вулиці Терешкової у Пашківську та Квітневу відповідно.

Про це LB.ua стало відомо зі своїх джерел.

26 грудня відбулись громадські слухання, де мешканці сіл підтримали перейменування вулиць. А 21 січня депутати Талалаївської сільської ради одноголосно підтримали перейменування.

Нагадаємо, космонавтка Валентина Терешкова є депутаткою Держдуми Росії, 1 березня 2014 рокувона голосувала за окупацію Криму, а також саме вона виступила ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році.

Вулиці на честь Терешкової підпадають під дію Закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", бо вона у 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС.

У грудні на Миколаївщині перейменували останню в області вулицю Терешкової.