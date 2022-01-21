Служба безпеки України викрила студента Гірничого фахового коледжу Криворізького національного університету, який за допомогою спецслужб Росії зробив неправдиве повідомлення про мінування свого навчального закладу.
Хлопець замовив "мінування" в адміністратора одного з російських закритих чатів у Telegram, що керується російськими спецслужбами. Наразі такі чати, що надають "послуги" з організації псевдомінувань, використовуються країною-агресором як один із інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Співробітники Служби безпеки оперативно встановили особу псевдомінера і затримали його. Свій вчинок він мотивував тим, що бажав, аби коледж було переведено на дистанційну форму навчання.
У зловмисника вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема і листування з адміністратором телеграм-чату.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності») Кримінального кодексу України. Хлопцю загрожує до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, в новому році в Україні розпочалась нова хвиля хибних мінувань – зловмисники повідомляють про вибухівку в ТРЦ, метро, навчальник закладах і судах. Сьогодні аноніми заявили про "мінування" всіх шкіл Києва Сімферополя.