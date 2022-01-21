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СБУ затримала студента, який за допомогою спецслужб Росії "замінував" коледж

Він зробив "замовлення" на хибне мінування в закритому чаті, контрольованому спецслужбами країни-агресора. 

Служба безпеки України викрила студента Гірничого фахового коледжу Криворізького національного університету, який за допомогою спецслужб Росії зробив неправдиве повідомлення про мінування свого навчального закладу.

Хлопець замовив "мінування" в адміністратора одного з російських закритих чатів у Telegram, що керується російськими спецслужбами. Наразі такі чати, що надають "послуги" з організації псевдомінувань, використовуються країною-агресором як один із інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
"Анонімний лист про мінування відправили 20 січня на електронну пошту «гарячої лінії СБУ» та самого коледжу. Автор повідомлення представився «російським терористом» і вимагав 250 тис. грн викупу, «щоб теракту не сталося». Правоохоронці відразу провели необхідні перевірки і не виявили жодних вибухових предметів та речовин у приміщенні навчального закладу", – зазначили в повідомленні.

Співробітники Служби безпеки оперативно встановили особу псевдомінера і затримали його. Свій вчинок він мотивував тим, що бажав, аби коледж було переведено на дистанційну форму навчання. 

У зловмисника вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема і листування з адміністратором телеграм-чату. 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності») Кримінального кодексу України. Хлопцю загрожує до шести років позбавлення волі. 

Нагадаємо, в новому році в Україні розпочалась нова хвиля хибних мінувань – зловмисники повідомляють про вибухівку в ТРЦ, метро, навчальник закладах і судах. Сьогодні аноніми заявили про "мінування" всіх шкіл Києва Сімферополя.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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