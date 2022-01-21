Колишній посадовець Діамантбанку отримав підозру в розтраті

Правоохоронні органи повідомили колишнього начальника управління Діамантбанку про підозру в розтраті.

Про це повідомляється на сайтах Київської міської прокуратури та СБУ.

Слідство вважає, що в Діамантбанку, який збанкрутував у 2017 році, систематично укладали завідомо збиткові угоди з купівлі-продажу іноземної валюти, внаслідок чого банк втратив щонайменше 25 млн гривень.

Посадовець, якому повідомили підозру, нібито брав участь в цій схемі. Йому інкримінують ч. 5 ст. 191 КК України - розтрата коштів. Слідство встановлює його ймовірних співучасників.

Нагадаємо, що Діамантбанк був визнаний неплатоспроможним після того, як не зміг виконати свої зобов'язання щодо докапіталізації, передбаченої планом реструктуризації, і норматив достатності регулятивного капіталу опустився нижче від мінімально допустимого рівня.

На той час Діамантбанк посідав 24 місце за розміром активів (7,4 млрд гривень) серед українських банків. Власниками установи були Ігор Керезь (44,49%), Давид Жванія (23,81%), Андрій Щукін (12,28%), В'ячеслав Циганенко (12,27%), Микола Мартиненко (2,48%) і ряд громадян Кіпру.