На українських трасах ліквідували 28 місць концентрації ДТП, – Укравтодор

Запуск програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» дозволив залучати значно більше ресурсів для реалізації заходів, що сприяють безпечному дорожньому руху. Про це написав у колонці для «Mintrans» перший заступник керівника Укравтодору Андрій Івко.

«Дорожнє господарство тримається на двох китах: якісному ремонті та експлуатаційному утриманні. Збалансоване фінансування обох векторів надзвичайно важливе для збереження мережі у належному стані. На жаль, десятиліттями воно здійснювалося за залишковим принципом», - розповів він.

Івко порівняв показники 2016-2017 років із періодом 2020-2021, відзначивши, що в останні роки фінансування заходів із безпеки дорожнього руху збільшилося вдвічі.

«У грошовому еквіваленті фінансування безпеки дорожнього руху у 2020-2021 роках становило 16,3 млрд грн. Для порівняння: у 2016-2017-му на це було спрямовано 9,8 млрд грн», - навів дані заступник голови Укравтодору.

Він додав, що у 2020 році уперше за останні 20 років вдалося забезпечити мінімальну нормативну потребу фінансування частки експлуатаційного утримання.

За словами Івка, важливою передумовою для поліпшення безпеки автошляхів став законопроєкт №1061, автором якого є міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Законопроєкт упровадив аудит безпеки автомобільних доріг — незалежне, системне, технічне та детальне оцінювання впливу проєктних рішень на безпеку автомобільних доріг», - розповів Івко.

Іншою системною зміною стало те, що «Укравтодор» із 2020 року почав вимагати внесення до програми капітального та поточного середнього ремонту придорожньої інфраструктури: пішохідних доріжок, освітлення та огородження.

Зокрема, за два роки «Великого будівництва» Укравтодор облаштував 1254 кілометри освітлення, близько 50 тисяч кілометрів нової дорожньої розмітки, 1 280 819 погонних метрів металевого бар’єрного огородження. Крім цього, було укладено понад 600 тисяч погонних метрів тротуарів.

«Ці чинники зіграли свою роль у ліквідації 28 місць концентрації ДТП протягом останніх двох років. До кінця поточного року заплановано зробити все, аби виправити ситуацію на ще 18 локаціях», - підкреслив Івко.

Нагадаємо, раніше Президент Володимира Зеленський повідомив, що за ініційованою ним програмою «Велике будівництво» вже було відновлено та побудовано близько 14 тис. км доріг по всій Україні.