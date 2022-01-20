НБУ підвищив облікову ставку до 10% і значно погіршив прогноз інфляції

Повернення інфляції до цільового діапазону очікують аж у середині 2023 року.

Національний банк України вирішив підняти облікову ставку з 9,0% до 10,0%. Причиною такого рішення є висока інфляція та висока кількість проінфляційних ризиків.

"Після проходження піку восени 2021 року інфляція знижувалася, але повільніше, ніж очікувалося, а фундаментальний інфляційний тиск навіть посилився", - пояснив регулятор.

Причиною погіршення прогнозу є високі світові ціни на енергоносії, які потребуватимуть поступового підвищення тарифів на житлово-комунальні послуг. Крім того, на ціни впливатимуть зростання виробничих витрат на сировину та оплату праці. У свою чергу зростання зарплат стимулюватиме споживчий попит, що також стримуватиме сповільнення інфляції.

Крім того, додатковий ціновий тиск створюватиме зниження курсу гривні через загрозу російського вторгнення.

З іншої сторони, більш жорстка монетарна політика, корекція світових цін на сировину та вплив рекордного врожаю мають сприяти зниженню інфляції. Додатковий вплив матиме вгамування світового інфляційного сплеску та вичерпання наслідків пандемії.

Повернення інфляції до цільового діапазону 5%±1 в. п. передбачається аж у середині 2023 року.

Ключовими ризиками для прогнозу залишаються ескалація Росією військового конфлікту та довший і суттєвіший, ніж очікувалося раніше, ціновий сплеск у світі.

Наступне засідання правління Національного банку України з питань монетарної політики відбудеться 3 березня.

Нагадаємо, що з червня 2020 року до березня 2021 року облікова ставка в Україні знаходилася на рекордно низькому рівні 6,0%. Відтоді НБУ почав її підвищувати.

Облікова ставка НБУ - це монетарний інструмент, за допомогою якого Нацбанк установлює для комерційних банків орієнтир вартості залучених і розміщених грошових ресурсів. Облікова ставка є найнижчою серед відсоткових ставок НБУ і є базовим індикатором для оцінки вартості грошових коштів.